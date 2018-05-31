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Спасатели второй раз за сутки тушат свалку бытовых отходов в Борисове
После пяти часов, которые потребовались на тушение
МЧС сообщает, что «по состоянию на 21:00 для ликвидации загорания мусора задействовано 38 единиц техники, 89 человек – из них 14 единиц техники и 59 спасателей».
Специалисту считают, что к возгоранию привело неосторожное обращение с огнём на полигоне.
Ликвидировать огонь спасателям помогают сотрудники находящихся рядом предприятий.
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После пяти часов, которые потребовались на тушение первого пожара, свалка вспыхнула во второй раз.
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