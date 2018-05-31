Спасатели второй раз за сутки тушат свалку бытовых отходов в Борисове

После пяти часов, которые потребовались на тушение первого пожара , свалка вспыхнула во второй раз.

МЧС сообщает, что «по состоянию на 21:00 для ликвидации загорания мусора задействовано 38 единиц техники, 89 человек – из них 14 единиц техники и 59 спасателей».

Специалисту считают, что к возгоранию привело неосторожное обращение с огнём на полигоне.

Ликвидировать огонь спасателям помогают сотрудники находящихся рядом предприятий.