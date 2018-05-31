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Штаб фестиваля будет работать в школе искусств имени Тизенгауза
01.06.2018 — Разное | Вороновская газета
В штаб могут обратиться граждане в случае возникновения нештатных ситуаций, а также с организационными вопросами.
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