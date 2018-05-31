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Фестивальное шествие, 3D-мэппинг и «Августовский микс». В эти выходные жарко будет не только по Цельсию

01.06.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Самым долгожданным и масштабным событием предстоящих выходных в Гродно станет XII Республиканский фестиваль национальных культур. На два дня областной центр преобразится множеством красок и мелодий, а в воскресенье увлекательная программа пригласит гостей на Августовский канал. Вниманию читателей предлагаем топ-мероприятия, пропустив которые и прочитав о них после на страницах газеты вы точно пожалеете, что не стали их свидетелями. 

МнФестивальное шествие, 3D-мэппинг и «Августовский микс». В эти выходные жарко будет не только по Цельсию
огонациональный парад 

По традиции одним из самых ярких и запоминающихся событий станет шествие представителей национальных диаспор. С площади Ленина участники шествия 1 июня в 20.00 пройдут к площади Советской, где в 21.00 пройдет торжественное открытие мероприятий XII Республиканского фестиваля национальных культур. 
После фейерверка в 23.00 праздник продолжится, и на сцену площади артисты ансамбля «Псняры» и группа «TENИ». 
Увидеть театрализованное шествие можно будет и во второй день фестиваля – 2 июня с площади Советской оно начнется в 10.30. 


Фестивальное шествие, 3D-мэппинг и «Августовский микс». В эти выходные жарко будет не только по Цельсию
Чем будут удивлять подворья на фестивале? 

Главная изюминка фестиваля национальных культур – это подворья, которые переносят гостей в самые разные уголки мира, знакомя их с традициями, культурой, промыслами народов, которые сегодня проживают в Беларуси. В этом году на улицах и во двориках центральной части Гродно развернутся 19 подворий, на которых свою культуру представят 37 национальностей. 
Подробнее о самом интересном на каждом подворье, читайте здесь (http://grodnonews.by/category/dosug-i-otdyh/news43916.html

Фестивальное шествие, 3D-мэппинг и «Августовский микс». В эти выходные жарко будет не только по Цельсию
На площади Тизенгауза – «Ярмарка безопасности» для ребят 

В день защиты детей в центре Гродно праздник для самых юных гостей фестиваля. Начиная с 12.00, каждый желающий здесь сможет посидеть за рулем автомобилей и мотоциклов ГАИ и, конечно, включить сирену, примерив на себя роль сотрудника госавтоинспекции. 

Увидеть на площади в этот день можно будет и музейные экспонаты – например, какие измерители скорости использовались более 30 лет назад. Каждые полтора часа гости смогут стать свидетелями показательного выступления кинологов, а самые «любознательные» на протяжении дня – почувствовать, каково это попадать в аварию. В специальном автобусе-тренажере «Школа дорожной безопасности» после того, как все на «борту» пристегнутся ремнями безопасности, произойдет имитация ДТП – откинутся сидения. 
Проверить знание правил дорожного движения можно будет пройдя тест на компьютере. А успешно ответив на вопросы еще и попрактиковаться в фигурном вождении двухколесного транспорта – ребятам предложат проехать полосу препятствий на велосипеде. 

Фестивальное шествие, 3D-мэппинг и «Августовский микс». В эти выходные жарко будет не только по Цельсию
Откроется панорамная площадка… 

Чудесными видами областного центра гости и жители Гродно смогут наслаждать в так называемом новом формате на смотровой площадке по улице Дарвина. Накануне фестиваля здесь установили оригинальную беседку. Она будет оригинально подсвечена. 
Как устанавливали беседку смотрите здесь (http://grodnonews.by/category/zhizn/news43131.html ) 

… и памятник Давыду Городенскому 

На протяжении последних дней горожане, наверняка, уже не раз останавливались у монумента на пересечении улиц Замковая и Давыда Городенского около Старого и Нового замков в центре города 
Фестивальное шествие, 3D-мэппинг и «Августовский микс». В эти выходные жарко будет не только по Цельсию
Вместе с постаментом памятник весит порядка 16 тонн. Для изготовления его специально был заказан большой гранит из Мансуровского месторождения в России. 
Как устанавливали памятник, смотрите здесь (http://grodnonews.by/category/kul-tura/news43714.html ) 

  Фестивальное шествие, 3D-мэппинг и «Августовский микс». В эти выходные жарко будет не только по Цельсию
«Фестивальный» – в подарок 

Уникальный культурный центр «Фестивальный», который объединит под одной крышей два музея, кафе, сувенирную лавку и выставочный зал, откроется в Гродно уже в ближайшие выходные. Гостей ждут по адресу улица Тельмана, 4, что в самом центре города – стоит сделать всего с десяток шагов в сторону от Советской улицы. 
В выставочном центре нашли немало оригинальных решений. К примеру, ждут своего часа здесь буквари на самых разных языках – белорусском, русском, украинском, польском, литовском, немецком и множестве других 

Изюминкой зала, посвященного белорусской культуре, станет огромный, размером со стол, планшет. Листая его, гости смогут узнать рецепты блюд, особенности костюма, поближе познакомиться с белорусскими 
традициями и праздниками. 
  
Чем еще «зацепит» зрителя новый культурный центр и как он готовился к встрече с гостями смотрите здесь (http://grodnonews.by/category/dosug-i-otdyh/news43846.html

Фестивальное шествие, 3D-мэппинг и «Августовский микс». В эти выходные жарко будет не только по Цельсию
Споют «Банд’Эрос» и Ирина Дорофеева 

Главный концерт фестиваля состоится 2 июня на площади Советской. Российская хип-хоп группа обещает гродненцам яркое и запоминающееся шоу. В программе уже запланировано исполнение таких известных песен, как «Не зарекайся», «Коламбия Пикчерз не представляет», «Дай пять» и многие другие хиты. «Банд’Эрос» на сцену выйдут в 23.00. 

В этот же вечер в 21.00, к слову, публику ждет богатая музыкальная программа — на сцене выступит заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева, а также выступления зарубежных групп и коллективов народных песен. 

  Фестивальное шествие, 3D-мэппинг и «Августовский микс». В эти выходные жарко будет не только по Цельсию
У театра кукол закружатся в танце 12 фестивальных кукол 

Еще одним сюрпризом предстоящего фестиваля национальных культур станет механическая диорама с кукольным представлением на фестивальную тематику. На протяжении 12 минут полутораметровая шестигранная инсталляция будет включаться автоматически раз в час или два и каждый раз под музыку в световом сопровождении на ней будут «оживать» двенадцать кукол в национальных костюмах. 
Как собирали новый объект, справедливо претендующий на звание еще одной достопримечательности для гродненцев туристов, смотрите здесь (http://grodnonews.by/category/kul-tura/news43759.html ) 

  

 Стены Фестивальное шествие, 3D-мэппинг и «Августовский микс». В эти выходные жарко будет не только по Цельсию
Нового замка превратят в огромный экран 

Начнется шоу вежливо — с приветствия. Организаторы 3D-мэппинг проекта выведут на королевские стены Нового замка «Добро пожаловать!» на 35 языках. Транслировать все это будут несколько мощных проекторов. Эксклюзивной будет каждая часть представления – музыку под анимированную историю на Новом замке писали специально к фестивальному проекту. 
Шоу начнется во дворе Нового замка 1 июня в день открытия XII фестиваля национальных культур после 23.00. Длиться оно будет порядка 8 минут. Но не стоит переживать, если не удастся попасть на первый «сеанс» – каждые 15 минут представление будет повторяться до 3 часов ночи. 
Эксклюзивные фото с репетиции действа смотрите здесь (http://grodnonews.by/category/kul-tura/news43830.html 

  

Фестивальное шествие, 3D-мэппинг и «Августовский микс». В эти выходные жарко будет не только по Цельсию
Кино под открытым небом покажут ночью 
В центре Гродно ночью гостям фестиваля предложат посмотреть кино под открытым небом. 1 июня бесплатный кинопоказ пройдет на летней площадке кинотеатра «Красная звезда», а 2 июня – у сцены в парке имени Жилибера. В обоих случая зрителям предложат фильмы на иностранных языках и русскими субтитрами. 
Начало показов – 23.00. 

Фестивальное шествие, 3D-мэппинг и «Августовский микс». В эти выходные жарко будет не только по ЦельсиюДни корейского кино в «Красной звезде» 
В дни фестиваля, с 1 по 3 июня, кинотеатр «Красная звезда» пригласит жителей и гостей областного центра посмотреть корейские фильмы на языке оригинала с русскими субтитрами. На протяжении трех дней вниманию зрителей предложат три картины – романтическую комедию «Моя любовь – моя невеста», боевик «Кундо: эпоха угрозы» и фантазийный триллер «Подозреваемые». 
Время начала показов – 18.00. Вход для всех посетителей – свободный. 
Подробнее (http://grodnonews.by/category/kul-tura/news43524.html

  КФестивальное шествие, 3D-мэппинг и «Августовский микс». В эти выходные жарко будет не только по Цельсию
уриные бега, пивные старты и скоростное поедание сосисок. Продолжаем «фестивалить» на Августовском канале 

На Августовский канал 3 июня стоит ехать, чтобы: 
— пройти пивную милю. Необычные соревнования – Beer-старты на «Пивной миле» пройдут в районе шлюза Домбровка. 
— стать королевой. Их выберут среди зрителей и профессиональных байкерш. 
— посмотреть куриные бега. Организаторы обещают, что ни одна курица не пострадает. 
— поесть сосисок. Но не просто – а на скорость. 
— стать судьей. Во время «Августовского микса» зрители смогут стать судьями. Конкурсов будет много, зрителей тоже. 
-пуститься в пляс. Профессиональных артистов и всех гостей Августовского канала заставит пуститься в пляс «Танцевальная круговерть». 
— поймать золотую рыбку. Для рыбаков, профессионалов и дилетантов, пройдет соревнование «Ни хвоста, ни чешуи». 
— сделать сувенир. На протяжении всего дня гости канала смогут принят участие в мастер-классах по декоративно-прикладному искусству. 
Подробнее обо всех этих мероприятиях читайте здесь (http://grodnonews.by/category/dosug-i-otdyh/news43952.html
Время: 3 июня. 
Место: Августовский канал, шлюз Домбровка. 

КРОМЕ ТОГО… 

В Гродно пройдет фестиваль попкорна 

С 1 по 3 июня необычный гастрономический праздник уже во второй раз пройдет у кинотеатра «Космос». Гостей ждет дегустация попкорна самых необычных вкусов и порой неожиданных, киносеансы для детей, а еще развлекательная программа с занимательными конкурсами, фокусами и танцами. 
Откроется фестиваль 1 июня в 12.00. Помимо возможности попробовать попкорн необычных вкусов, в программе посетителей ждут фокусы от Николая Нарди и аквагрим. 2 июня праздник у кинотеатра начнется немного раньше. С 10.30 гости смогут поучаствовать в конкурсе «Угадай вкус!», главным «героем» которого будет, безусловно, попкорн. 
Время: 1-3 июня, 12.00. 
Место: кинотеатр «Космос». 

В Лиде – фестиваль брейк-данса 

На открытом региональном фестивале-конкурсе «LIDA-STYLE BATTLE GROUND VOL.2» всем желающим представится возможность показать свои навыки в брейке, а также научится чему-то новому. Организаторы фестиваля обещают мастер-классы от лучших брейк-дансеров, а также все желающие от 6 лет смогут проверить свои танцевальные способности в номинациях «Кids-battle» и «Рrof-battle». 
Время: 2 июня 11:00 
Место: Дворец культуры города Лиды. 

В Щучине – семейный спортивный праздник 

Щучинский районный физкультурно-спортивный клуб будет в третий раз принимать спартакиаду Гродненской области «Папа, мама, я – спортивная семья», участвовать в которой приедут родители и дети. 
Они будут прыгать в длину и бегать на время, «постреляют» дротиками и продемонстрируют слаженность действий в туристической эстафете. В программе спартакиады впервые будет опробован городошный спорт. 
Девяти лучшим семьям предстоит отстаивать спортивную честь Принеманья на республиканских соревнованиях, которые 8-10 июня пройдут в Пинске. 
Время: 3 июня, 11.00. 
Место: Щучин, улица Советская, 6. 

 
Фото из архива «ГП»
http://grodnonews.by/
 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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Самым долгожданным и масштабным событием предстоящих выходных в Гродно станет XII Республиканский фестиваль национальных культур. На два дня областной центр...
 
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