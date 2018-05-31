  Фестивальное шествие, 3D-мэппинг и «Августовский микс». В эти выходные жарко будет не только по Цельсию

Мн
огонациональный парад
По традиции одним из самых ярких и запоминающихся событий станет шествие представителей национальных диаспор. С площади Ленина участники шествия 1 июня в 20.00 пройдут к площади Советской, где в 21.00 пройдет торжественное открытие мероприятий XII Республиканского фестиваля национальных культур.
После фейерверка в 23.00 праздник продолжится, и на сцену площади артисты ансамбля «Псняры» и группа «TENИ».
Увидеть театрализованное шествие можно будет и во второй день фестиваля – 2 июня с площади Советской оно начнется в 10.30.
Чем будут удивлять подворья на фестивале?
Главная изюминка фестиваля национальных культур – это подворья, которые переносят гостей в самые разные уголки мира, знакомя их с традициями, культурой, промыслами народов, которые сегодня проживают в Беларуси. В этом году на улицах и во двориках центральной части Гродно развернутся 19 подворий, на которых свою культуру представят 37 национальностей.
Подробнее о самом интересном на каждом подворье, читайте здесь (
На площади Тизенгауза – «Ярмарка безопасности» для ребят
В день защиты детей в центре Гродно праздник для самых юных гостей фестиваля. Начиная с 12.00, каждый желающий здесь сможет посидеть за рулем автомобилей и мотоциклов ГАИ и, конечно, включить сирену, примерив на себя роль сотрудника госавтоинспекции.
Увидеть на площади в этот день можно будет и музейные экспонаты – например, какие измерители скорости использовались более 30 лет назад. Каждые полтора часа гости смогут стать свидетелями показательного выступления кинологов, а самые «любознательные» на протяжении дня – почувствовать, каково это попадать в аварию. В специальном автобусе-тренажере «Школа дорожной безопасности» после того, как все на «борту» пристегнутся ремнями безопасности, произойдет имитация ДТП – откинутся сидения.
Проверить знание правил дорожного движения можно будет пройдя тест на компьютере. А успешно ответив на вопросы еще и попрактиковаться в фигурном вождении двухколесного транспорта – ребятам предложат проехать полосу препятствий на велосипеде.
Откроется панорамная площадка…
Чудесными видами областного центра гости и жители Гродно смогут наслаждать в так называемом новом формате на смотровой площадке по улице Дарвина. Накануне фестиваля здесь установили оригинальную беседку. Она будет оригинально подсвечена.
Как устанавливали беседку смотрите здесь (
… и памятник Давыду Городенскому
На протяжении последних дней горожане, наверняка, уже не раз останавливались у монумента на пересечении улиц Замковая и Давыда Городенского около Старого и Нового замков в центре города
Вместе с постаментом памятник весит порядка 16 тонн. Для изготовления его специально был заказан большой гранит из Мансуровского месторождения в России.
Как устанавливали памятник, смотрите здесь (
«Фестивальный» – в подарок
Уникальный культурный центр «Фестивальный», который объединит под одной крышей два музея, кафе, сувенирную лавку и выставочный зал, откроется в Гродно уже в ближайшие выходные. Гостей ждут по адресу улица Тельмана, 4, что в самом центре города – стоит сделать всего с десяток шагов в сторону от Советской улицы.
В выставочном центре нашли немало оригинальных решений. К примеру, ждут своего часа здесь буквари на самых разных языках – белорусском, русском, украинском, польском, литовском, немецком и множестве других
Изюминкой зала, посвященного белорусской культуре, станет огромный, размером со стол, планшет. Листая его, гости смогут узнать рецепты блюд, особенности костюма, поближе познакомиться с белорусскими
традициями и праздниками.
Чем еще «зацепит» зрителя новый культурный центр и как он готовился к встрече с гостями смотрите здесь (
Споют «Банд’Эрос» и Ирина Дорофеева
Главный концерт фестиваля состоится 2 июня на площади Советской. Российская хип-хоп группа обещает гродненцам яркое и запоминающееся шоу. В программе уже запланировано исполнение таких известных песен, как «Не зарекайся», «Коламбия Пикчерз не представляет», «Дай пять» и многие другие хиты. «Банд’Эрос» на сцену выйдут в 23.00.
В этот же вечер в 21.00, к слову, публику ждет богатая музыкальная программа — на сцене выступит заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева, а также выступления зарубежных групп и коллективов народных песен.
У театра кукол закружатся в танце 12 фестивальных кукол
Еще одним сюрпризом предстоящего фестиваля национальных культур станет механическая диорама с кукольным представлением на фестивальную тематику. На протяжении 12 минут полутораметровая шестигранная инсталляция будет включаться автоматически раз в час или два и каждый раз под музыку в световом сопровождении на ней будут «оживать» двенадцать кукол в национальных костюмах.
Как собирали новый объект, справедливо претендующий на звание еще одной достопримечательности для гродненцев туристов, смотрите здесь (
Стены
Нового замка превратят в огромный экран
Начнется шоу вежливо — с приветствия. Организаторы 3D-мэппинг проекта выведут на королевские стены Нового замка «Добро пожаловать!» на 35 языках. Транслировать все это будут несколько мощных проекторов. Эксклюзивной будет каждая часть представления – музыку под анимированную историю на Новом замке писали специально к фестивальному проекту.
Шоу начнется во дворе Нового замка 1 июня в день открытия XII фестиваля национальных культур после 23.00. Длиться оно будет порядка 8 минут. Но не стоит переживать, если не удастся попасть на первый «сеанс» – каждые 15 минут представление будет повторяться до 3 часов ночи.
Эксклюзивные фото с репетиции действа смотрите здесь (
Кино под открытым небом покажут ночью
В центре Гродно ночью гостям фестиваля предложат посмотреть кино под открытым небом. 1 июня бесплатный кинопоказ пройдет на летней площадке кинотеатра «Красная звезда», а 2 июня – у сцены в парке имени Жилибера. В обоих случая зрителям предложат фильмы на иностранных языках и русскими субтитрами.
Начало показов – 23.00.
Дни корейского кино в «Красной звезде»
В дни фестиваля, с 1 по 3 июня, кинотеатр «Красная звезда» пригласит жителей и гостей областного центра посмотреть корейские фильмы на языке оригинала с русскими субтитрами. На протяжении трех дней вниманию зрителей предложат три картины – романтическую комедию «Моя любовь – моя невеста», боевик «Кундо: эпоха угрозы» и фантазийный триллер «Подозреваемые».
Время начала показов – 18.00. Вход для всех посетителей – свободный.
Подробнее (
К
уриные бега, пивные старты и скоростное поедание сосисок. Продолжаем «фестивалить» на Августовском канале
На Августовский канал 3 июня стоит ехать, чтобы:
— пройти пивную милю. Необычные соревнования – Beer-старты на «Пивной миле» пройдут в районе шлюза Домбровка.
— стать королевой. Их выберут среди зрителей и профессиональных байкерш.
— посмотреть куриные бега. Организаторы обещают, что ни одна курица не пострадает.
— поесть сосисок. Но не просто – а на скорость.
— стать судьей. Во время «Августовского микса» зрители смогут стать судьями. Конкурсов будет много, зрителей тоже.
-пуститься в пляс. Профессиональных артистов и всех гостей Августовского канала заставит пуститься в пляс «Танцевальная круговерть».
— поймать золотую рыбку. Для рыбаков, профессионалов и дилетантов, пройдет соревнование «Ни хвоста, ни чешуи».
— сделать сувенир. На протяжении всего дня гости канала смогут принят участие в мастер-классах по декоративно-прикладному искусству.
Подробнее обо всех этих мероприятиях читайте здесь (
Время: 3 июня.
Место: Августовский канал, шлюз Домбровка.
КРОМЕ ТОГО…
В Гродно пройдет фестиваль попкорна
С 1 по 3 июня необычный гастрономический праздник уже во второй раз пройдет у кинотеатра «Космос». Гостей ждет дегустация попкорна самых необычных вкусов и порой неожиданных, киносеансы для детей, а еще развлекательная программа с занимательными конкурсами, фокусами и танцами.
Откроется фестиваль 1 июня в 12.00. Помимо возможности попробовать попкорн необычных вкусов, в программе посетителей ждут фокусы от Николая Нарди и аквагрим. 2 июня праздник у кинотеатра начнется немного раньше. С 10.30 гости смогут поучаствовать в конкурсе «Угадай вкус!», главным «героем» которого будет, безусловно, попкорн.
Время: 1-3 июня, 12.00.
Место: кинотеатр «Космос».
В Лиде – фестиваль брейк-данса
На открытом региональном фестивале-конкурсе «LIDA-STYLE BATTLE GROUND VOL.2» всем желающим представится возможность показать свои навыки в брейке, а также научится чему-то новому. Организаторы фестиваля обещают мастер-классы от лучших брейк-дансеров, а также все желающие от 6 лет смогут проверить свои танцевальные способности в номинациях «Кids-battle» и «Рrof-battle».
Время: 2 июня 11:00
Место: Дворец культуры города Лиды.
В Щучине – семейный спортивный праздник
Щучинский районный физкультурно-спортивный клуб будет в третий раз принимать спартакиаду Гродненской области «Папа, мама, я – спортивная семья», участвовать в которой приедут родители и дети.
Они будут прыгать в длину и бегать на время, «постреляют» дротиками и продемонстрируют слаженность действий в туристической эстафете. В программе спартакиады впервые будет опробован городошный спорт.
Девяти лучшим семьям предстоит отстаивать спортивную честь Принеманья на республиканских соревнованиях, которые 8-10 июня пройдут в Пинске.
Время: 3 июня, 11.00.
Место: Щучин, улица Советская, 6.