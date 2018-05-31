Дети, пострадавшие в ДТП в Беларуси, уже в Украине

Трое мальчиков, которые 13 мая во составе детской футбольной команды попали в ДТП на территории Беларуси, уже находятся в Украине. Спасатели самолётом доставили их из соседнего государства в сумскую больницу. Об этом информируют в пресс-службе ГСЧС Украины.



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В Сумах приземлился санитарный самолет АН-26 Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. На его борту находились трое мальчиков, которые в составе детской футбольной команды попали в ДТП на территории Республики Беларусь 13 мая, – говорится в сообщении.

Отмечается, что медицинский самолет ГСЧС отправился в город Брест утром 31 мая, а уже в 15:03 прибыл в пункт назначения – в Сумы.

В аэропорту Андрея, Артема и Платона встретили сотрудники Службы спасения, миграционной и пограничной службы, патрульной полиции, а также медики. Спасатели помогли транспортировать детей к медицинским автомобилям, а затем сопровождали машины скорых в Сумскую областную детскую клиническую больницу.

Добавим, что утром 31 мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал в своем Twitter о том, что спасатели намерены забрать мальчиков самолётом домой.



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Детей вернули в Украину



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Спасатели забрали их медицинским самолетом ГСЧС



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Сейчас трое ребят находятся в сумской больнице

Напомним, страшная авария с участием детей произошла в воскресенье, 13 мая, вблизи Бреста. Тогда автобус с детьми врезался в автопогрузчик. В результате погиб 13-летний мальчик, еще один находился в коме, пятеро – в тяжелом состоянии. Родители и родные пострадавших детей находились в Бресте в больнице, где медики спасали жизнь школьников.