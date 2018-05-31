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Завтра у детей в школах начинаются летние каникулы
01.06.2018 06:18 — Разное | Виртуальный Брест
Подведение итогов учебного года в СШ № 7 проходило в 2 этапа: 30 мая – это День выпускников, а 31 мая – торжественные линейки для младших и средних школьников.
Праздничное настроение ощущалось во всем: напутственные слова директора школы, вручение грамот отличникам учебы и приз лучшему классу, творческие выступления победителей и участников музыкальных конкурсов «Ступени» и «Золотой петушок» Мехралевой Карины, Лобковской Екатерины и Шимбаревича Дмитрия, Федорук Оксаны, Садовничка Станислава, Пожарной Алины.
Хорошего отдыха и задора пожелала учащимся заместитель начальника управления образования Брестского областного исполнительного комитета Попова И. А. А директор представительства Белгосстраха по г. Бресту Морозевич О. А. и заместитель директора филиала Белгосстраха по Брестской области Жолуд Г. С. поздравили ребят с окончанием учебного года и подарили школе денежный сертификат в рамках акции "Белгосстрах - детям!».
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Подведение итогов учебного года в СШ № 7 проходило в 2 этапа: 30 мая – это День выпускников, а 31 мая – торжественные линейки для младших и средних школьников. ...
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