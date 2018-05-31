Органы прокуратуры Брестской области проверили исполнение законодательства о профилактике пожаров и ЧС

Органы прокуратуры Брестской области проанализировали исполнение субъектами хозяйствования законодательства о пожарной безопасности. В ходе анализа прокуроры установили неединичные нарушения.



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Распространены случаи, когда предприятия не выполняли изложенные в предписаниях требования территориальных отделов МЧС.

Например, Барановичский ГРОЧС в торговой организации выявил нарушения противопожарных требований и технических нормативных правовых актов. По результатам проверки Барановичский ГРОЧС внес руководству организации предписание об устранении недостатков. Как дальше определили прокуроры, из 10 пунктов предписания, отражавших упущения, должностные лица торговой организации уделили внимание только половине из них.

Аналогичным образом развивались события, когда субъект торговли не выполнил в срок требования предписания Брестского ГОЧС: обеспечить постоянную готовность к применению установок пожарной автоматики, привести в исправное состояние систему оповещения людей о пожаре.

Прокуроры вскрыли факты представления в территориальные отделы МЧС недостоверных сведений об устранении нарушений.

В прокуратуре Брестской области с учетом сложившейся обстановки проведено совещание, в котором участвовали руководители ряда организаций с массовым пребыванием людей, начальники Брестского областного управления и территориальных отделов МЧС.

Прокуроры предупредили субъектов хозяйствования о приостановлении или запрете их деятельности, если те не обеспечат надлежащее противопожарное состояние на объектах, где может возникнуть угроза для жизни и здоровья граждан.

В представлении прокуратуры Брестской области, внесенном в Брестское областное управление МЧС, прокуроры предложили активнее информировать субъектов хозяйствования о типичных нарушениях, выявляемых в ходе проверок или мониторингов, использовать для этого сеть Интернет и иные средства массовой информации. Потребовали провести организационные и практические мероприятия для устранения выявленных прокурорами нарушений.