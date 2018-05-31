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Внимание! Изменение организации дорожного движения по ул. Брестских Дивизий
01.06.2018 06:18 — Разное | Виртуальный Брест
В связи с производством работ при устройстве мостовых конструкций по объекту «Западный обход г. Бреста. 2 очередь» 1 июня с 10.00 часов по ул. Брестских Дивизий на участке от переулок Брестских дивизий до ул. Лейтенанта Рябцева будет запрещено движение транспортных средств и самоходных машин.
Проехать в нужном направлении можно будет по ул. Матросова на участке от ул. Кошевого до ул. Лейтенанта Рябцева.
Движение общественного транспорта 1 июня с 10.00 будет организовано по маршруту ул. Брестских Дивизий, асфальтированный проезд до ул. Матросова, ул. Матросова, ул. Дворникова в прямом и обратном направлениях.
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В связи с производством работ при устройстве мостовых конструкций по объекту «Западный обход г. Бреста. 2 очередь» 1 июня с 10.00 часов по ул. Брестских Дивизий на...
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