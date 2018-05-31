ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Внимание! Изменение организации дорожного движения по ул. Брестских Дивизий

01.06.2018 06:18 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В связи с производством работ при устройстве мостовых конструкций по объекту «Западный обход г. Бреста. 2 очередь»  1 июня с 10.00 часов по ул. Брестских Дивизий на участке от переулок Брестских дивизий до ул. Лейтенанта Рябцева будет запрещено движение транспортных средств и самоходных машин.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56009.php

Внимание! Изменение организации дорожного движения по ул. Брестских Дивизий

Проехать в нужном направлении можно будет по ул. Матросова на участке от ул. Кошевого до ул. Лейтенанта Рябцева.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56009.php

Внимание! Изменение организации дорожного движения по ул. Брестских Дивизий

смотреть больше фото и видео сверху, вид на начало мая 2018 года


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56009.php

Внимание! Изменение организации дорожного движения по ул. Брестских Дивизий

Движение общественного транспорта 1 июня с 10.00 будет организовано по маршруту ул. Брестских Дивизий, асфальтированный проезд до ул. Матросова, ул. Матросова, ул. Дворникова в прямом и обратном направлениях.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с производством работ при устройстве мостовых конструкций по объекту «Западный обход г. Бреста. 2 очередь» 1 июня с 10.00 часов по ул. Брестских Дивизий на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Спасатели второй раз за сутки тушат свалку бытовых отходов в Борисове
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика