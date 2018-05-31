Что нужно учитывать при аренде авто на сутки





Сегодня в Беларуси работает немало сервисов по аренде автомобилей. Часто потенциальные клиенты задаются вопросом о том, что следует учитывать при аренде автомобиля на сутки?

Какие требования предъявляются к клиенту

В первую очередь он должен иметь права категории "B". Некоторые модели машин могут быть выданы клиенту только в случае, если он имеет определенный опыт вождения. Гражданам Беларуси требуется предъявить еще и паспорт. Иностранцам необходимо предоставить права и документ, удостоверяющий личность.

Компании предлагают прокат автомобилей эконом класса , среднего-класса, бизнес-класса, а также микроавтобусы, автобусы и даже дома на колесах.

Как осуществляется возврат и предоставление транспортного средства

Здесь следует обратить внимание на несколько моментов.

Время, когда вы можете забрать транспортное средство. Размер дополнительной платы в случае, если вам понадобится автомобиль поздней ночью или ранним утром. Стоимость доставки машины по Минску и регионам Беларуси. Цена доставки в аэропорт и в нерабочее время. Условия, при которых клиент может задержать автомобиль.





Условия эксплуатации

У клиента нет права на то, чтобы предоставлять автомобиль третьим лицам в управление. Запрещена субаренда. Арендатор не может выезжать за пределы Беларуси. Конечно, если иное не оговорено договором. Обязательно уточните, какое расстояние вы можете проехать за сутки. Обычно это не более 300 км. Если вам необходимо проехать большее расстояние, то это необходимо заранее согласовать.

На что еще следует обратить внимание

Клиенту не следует переживать по поводу сохранности автомобиля. Все компании, которые официально зарегистрированы в Беларуси, страхуют свои транспортные средства по КАСКО. Страховка распространяется на материальный ущерб, гражданскую ответственность и угон. Обратите внимание на финансовые условия предоставления автомобиля. Компания может потребовать залог, который возвращается в случае, если клиентом соблюдены все условия договора.

Аренда автомобиля на сутки – это отличная альтернатива такси. Вам будет гарантирован более высокий уровень комфорта. Особенно, если учитывать, что машина может предоставляться с дополнительным оборудованием. Это может быть: навигатор, холодильник, детское кресло.