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Бензин в Беларуси подорожает из-за роста цен на нефть
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«Процесс, который произошел, не от нас зависит – удорожание нефти. Львиная доля в нефтепродуктах приходится на нефть», – сказал Игорь Ляшенко.
По его мнению, повышение цен на топливо в Беларуси избежать не удастся и это естественно, передает ОНТ.
В этом году цены на бензин повышались уже неоднократно (на 1 копейку, за исключением первого повышения – на 2 копейки в феврале), последнее подорожание произошло
Неделю назад заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко заявил журналистам, что цены на топливо надо повышать, но в разумных пределах, сообщила «СБ Беларусь Сегодня».
«Вы видите, что происходит с нефтью: буквально за месяц она подорожала с 60 до 80 долларов – на 30%. Куда нам деваться, если в себестоимости топлива 90% занимает нефть?» – сказал Владимир Семашко.
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В связи с подорожанием нефти ожидается рост цен на бензин в Беларуси
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