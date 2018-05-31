Бензин в Беларуси подорожает из-за роста цен на нефть

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На мировых биржах цена нефти марки Brent приблизилась к 80 долларам за один баррель (в марте была на уровне 65 долларов). Рост связан с рисками из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, угрозы новых санкций США в отношении Тегерана и сокращения добычи в Венесуэле.

«Процесс, который произошел, не от нас зависит – удорожание нефти. Львиная доля в нефтепродуктах приходится на нефть», – сказал Игорь Ляшенко.

По его мнению, повышение цен на топливо в Беларуси избежать не удастся и это естественно, передает ОНТ.

В этом году цены на бензин повышались уже неоднократно (на 1 копейку, за исключением первого повышения – на 2 копейки в феврале), последнее подорожание произошло 15 мая .

Неделю назад заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко заявил журналистам, что цены на топливо надо повышать, но в разумных пределах, сообщила «СБ Беларусь Сегодня».

«Вы видите, что происходит с нефтью: буквально за месяц она подорожала с 60 до 80 долларов – на 30%. Куда нам деваться, если в себестоимости топлива 90% занимает нефть?» – сказал Владимир Семашко.