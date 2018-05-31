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Адвокат: задержанный за организацию покушения на Бабченко возглавляет завод "Шмайсер"

01.06.2018 01:59 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Гражданин Украины Борис Герман, которого подозревают в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко, является исполнительным директором украинско-немецкого совместного предприятия «Шмайсер».

Это единственное негосударственное предприятие по производству оружия в Украине.

Об этом в своем Фейсбуке сообщил адвокат объединения «Солодко и партнеры» Евгений Солодко.

По словам адвоката, «Шмайсер» имеет давние производственные отношения с Министерством обороны Украины, а сам Борис Герман занимался волонтерской деятельностью для нужд АТО.

— Именно его оптика стоит на винтовках наших снайперов, именно он модернизирует и создает мощнейшие снайперские комплексы на базе существующего армейского вооружения, — говорит Солодко.

По словам адвоката, за последние полгода домой к Герману и на предприятие «Шмайсер» неоднократно приходили с обысками сотрудники СБУ.

— В переписке в мессенджерах речь идет о чем угодно, но не об убийстве, а вот предположений «киллера» и допрашивающего его сотрудника сколько угодно. Да, списка потенциальных жертв в материалах тоже нет, — отмечает адвокат.

В ближайшее время Шевченковский районный суд Киева рассмотрит вопрос об аресте Германа.

 
 
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Это единственное негосударственное предприятие по производству оружия в Украине.
 
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