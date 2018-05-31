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Это единственное негосударственное предприятие по производству оружия в Украине.Об этом в своемсообщил адвокат объединения «Солодко и партнеры»По словам адвоката, «Шмайсер» имеет давние производственные отношения с Министерством обороны Украины, а самзанимался волонтерской деятельностью для нужд АТО.говорит Солодко.По словам адвоката, за последние полгода домой к Герману и на предприятие «Шмайсер» неоднократно приходили с обысками сотрудники СБУ.отмечает адвокат.В ближайшее время Шевченковский районный суд Киева рассмотрит вопрос об аресте Германа.