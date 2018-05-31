Новый глава БРСМ рискует потерять организацию

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В интервьюзаявил, что всегда был категорически против принудительного вступления в БРСМ.По его словам, «сейчас уже давно такого не происходит».Новый лидер организации пообещал проверить эту информацию:— пообещал Воронюк.— изумился один из участников форумаФорумчанин поделился личным опытом: когда он трудоустраивался в госорганизацию, ему поставили условие:Много ли вы знаете людей, вступивших в БРСМ «по зову сердца»? А между тем, численность этой организации составляет 450 тысяч человек! Интересно, что в нашей стране власти насчитали такое же количество «тунеядцев». Совпадение?Как бы то ни было, судя по заявлениям, новый глава БРСМ хорошо усвоил, как транслировать популистские лозунги. Ведь объявляя борьбу с теми, кто заставляет вступать в организацию, он подписывает ей приговор.