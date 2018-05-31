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Новый глава БРСМ рискует потерять организацию

01.06.2018 01:53 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Удивительное заявление прозвучало из уст нового руководителя БРСМ Дмитрия Воронюка. Он объявил борьбу с учителями, которые заставляют детей вступать в ряды организации.

В интервью TUT.BY Дмитрий Воронюк заявил, что всегда был категорически против принудительного вступления в БРСМ.

По его словам, «сейчас уже давно такого не происходит».

Новый лидер организации пообещал проверить эту информацию:

— …И, если среди наших сотрудников или учителей есть те, кто заставляет детей вступать в наши ряды, мы будем с этим бороться, — пообещал Воронюк. — …Надо, чтобы люди вступали по зову сердца, по желанию…

«Нету принудиловки? — изумился один из участников форума talks.by. — Пускай походит по госорганизациям, где работают работники моложе 30 лет».

Форумчанин поделился личным опытом: когда он трудоустраивался в госорганизацию, ему поставили условие: «Наш директор сказал всем вступать в брсм. Или ты вступаешь, или больше испытательного срока в 3 месяца не проработаешь».

Много ли вы знаете людей, вступивших в БРСМ «по зову сердца»? А между тем, численность этой организации составляет 450 тысяч человек! Интересно, что в нашей стране власти насчитали такое же количество «тунеядцев». Совпадение?

Как бы то ни было, судя по заявлениям, новый глава БРСМ хорошо усвоил, как транслировать популистские лозунги. Ведь объявляя борьбу с теми, кто заставляет вступать в организацию, он подписывает ей приговор.

 
 
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Удивительное заявление прозвучало из уст нового руководителя БРСМ Дмитрия Воронюка.
 
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