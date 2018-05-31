Почти 750 тысяч рублей требует застройщик от жителей трех домов знаменитого комплекса «Маяк Минска», это якобы долг за коммунальные услуги. Сумеет ли приближенный к власти бизнес выбить деньги из своих клиентов при помощи судебной системы?По словам жителей домов на улице Петра Мстиславца 20, 22 и 24, дома должны были быть сданы в конце 2012-го года, однако «Зомекс Инвестмент» передал дома в пользование с практически годовой отсрочкой. Никакой компенсации за такие неудобства жители не получили.Продолжение – в видеоматериале.