ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Защита Куропат началась. Ольгу Николайчик задержали

01.06.2018 01:39 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Задержание Ольги Николайчик. Фото: Ирина Ареховская, belsat.eu
В Куропатах рядом с так называемым комплексом «Бульбаш-холл», где на 1 июня планируется открытие ресторана «Поедем, поедим», собрались активистки Нина Багинская и Ольга Николайчик.

Около 21.45 Ольгу Николайчик задержали – к ней подъехал белый микроавтобус с милиционерами в штатском и запихнули в машину. Активистку увезли в Советский РУВД.

Николайчик собиралась дежурить в Куропатах всю ночь. Она говорила, что как организатор акции, не может уйти – на тот случай, если к «ночной страже» кто-то захочет присоединиться.

Нина Багинская после задержания Николайчик ушла, оставив крест и плакат у дороги рядом с «Бульбаш-холлом».

Защита Куропат началась. Ольгу Николайчик задержали

Крест и плакат, которые активистки оставили в Куропатах. Фото – Ирина Ареховская, belsat.eu

Защита Куропат началась. Ольгу Николайчик задержали

Ольга Николайчик в Куропатах. Фото: Ирина Ареховская, belsat.eu

Акция началась в 20 часов. Активистки пришли с плакатом и деревянным крестом. К ним сразу подошли два милиционера в штатском, которые провели оперативную съемку. После приехал и милиционер в форме. Правоохранители также проверили документы у журналистов «Белсата» и переписали данные.

Защита Куропат началась. Ольгу Николайчик задержали

Ольга Николайчик в Куропатах. Фото: Ирина Ареховская, belsat.eu

Ольга Николайчик в Куропатах, за ее действиями следят милиционеры в штатском. Фото: Ирина Ареховская, belsat.eu

Защита Куропат началась. Ольгу Николайчик задержали

Возле «Бульбаш-холла» в Куропатах. Фото: Ирина Ареховская, belsat.eu

Всего возле «Бульбаш-холла» собралось около 10 милиционеров. В том числе присутствовал заместитель начальник милиции общественной безопасности УВД Миноблисполкома, который и проверял документы журналистов. Примерно через час после появления защитников Куропат к активисткам подъехал милицейский микроавтобус, к которому сразу было привлечено внимание всех журналистов. Однако тогда задержания не произошло – микроавтобус уехал.
Защита Куропат началась. Ольгу Николайчик задержали

Милицейский микроавтобус возле активисток, которые установили крест у дороги. Фото: Ирина Ареховская, belsat.eu

Защита Куропат началась. Ольгу Николайчик задержали

Милиционер в Куропатах. Фото: Ирина Ареховская, belsat.eu

Защита Куропат началась. Ольгу Николайчик задержали

Милиционер в гражданском. Фото: Ирина Ареховская, belsat.eu

Завтра в 11:00 у здания ресторана начнется акция протеста и общая мобилизация защитников Куропат. В субботу активисты «Молодого фронта» обещали выставить в Куропатах палатки.


3 июня в 13 часов в урочище состоится разрешенный властями митинг КХП БНФ по случаю 30-летия открытия Куропат.

Напомним, в понедельник стало известно, что в 50 метрах от урочища Куропаты 1 июня планируют открыть ресторан «Поедем, поедим». Он размещается в комплексе зданий, который ранее назывался «Бульбаш-холл». Принадлежит развлекательный объект компании «БелРестИнвест». Сейчас там все почти готово к мероприятию. А в течение лета собираются открыть еще и баню.

В феврале 2017 года компания «Белреконструкция» начала строить бизнес-центр также в непосредственной близости от Куропат. Тогда группа активистов устроила палаточный лагерь, где 2 недели держала оборону. В результате протестующие победили, строительство было прекращено.

Куропаты – лес на северо-востоке Минска, место массовых расстрелов в сталинские времена. По данным исследователей, там погибло от 100 до 250 тысяч человек. С 1993 года Куропаты внесены в Государственный список историко-культурных ценностей как место захоронения жертв политических репрессий.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К ней подъехал белый микроавтобус с милиционерами в штатском и запихнули ее в машину.
 
Новости дня
Новости разные
 
XІІ Рэспубліканскі фестываль нацыянальных культур у Гродне ЗАПРАШАЕ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.06.2018
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика