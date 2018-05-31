Как провести первые выходные лета: топ-10 мероприятий в Минске

Июнь в этом году начнется с жарких выходных — в Минске будет тепло и солнечно. Что предпочесть и как провести время, если в кармане не больше 20 рублей или денег нет совсем, подскажет AFISHA.TUT.BY в традиционном обзоре.
В рамках празднования Международного дня йоги Индийский культурный центр приглашает на занятия йогой. Занятия открыты для всех, уровень подготовки неважен, проводить занятия будут преподаватели Индийского культурного центра. Одежда должна быть удобной, с собой нужно взять коврик и не забыть зарегистрироваться. Сбор в 9.50 у входа в парк со стороны проспекта Победителей, напротив гостиницы «Виктория».
В прошлом году День Швеции стал одним из самых запомнившихся праздников национальных культур в Верхнем городе. Судя по всему, в этом году все будет еще лучше. Праздник будет проходить весь день 2 июня. А вечером на сцене у Ратуши бесплатно выступят звезда шведской поп-музыки Jenny from Ace of Base, популярный певец Jay-Jay Johanson и могилевчане Akute. До этого там же можно будет услышать кавер-бенд Петра Клюева, который исполнит хиты ABBA и Roxette. Гости также смогут принять участие в «Спеўным сходзе» от группы Вурай.
Федерации по видам спорта организуют в эту субботу работу своих спортивных площадок с участием именитых белорусских атлетов: баскетболиста Егора Мещерякова, пловчихи Александры Герасимени, олимпийского чемпиона по гребле на каноэ Александра Богдановича. На Олимпийском дне дети смогут получить всю информацию о школах и клубах по тем видам спорта, которые их заинтересовали. Кстати, несмотря на летнюю погоду, на празднике будут представлены и зимние варианты, среди которых хоккей, биатлон, керлинг и конькобежный спорт. Здесь также пройдут спортивные конкурсы с награждениями.
Сколько: 10 рублей (в одежде коллаборации Minsk'81 и Outcast скидка 50%)
2 июня в честь трехлетия проекта Minsk'81 в баре «Бэк Драфт» пройдет новая ретровейв- вечеринка. Вместе с наступлением лета организаторы готовят взрывные треки, ревущие синты и скоростные гитары, танцпол, залитый неоном и безудержные танцы. Так что готовьте свои самые крепкие кроссовки, захватите вареную джинсовку и врывайтесь на ретрошабаш.
Целых два дня из разных уголков Ботанического сада будет доноситься смех — с 11.00 до 18.00 минчан будут развлекать на игровом семейном фестивале Toyday. Организаторы готовят множество развлечений: настольные игры, покатушки на гироскутерах и настоящие квадрокоптеры, мастер-классы от школ развития и другое. Кстати, по саду будет прогуливаться трансформер Бамблби, попробуйте его найти и сделать запоминающиеся фотографии.
Слава Комиссаренко — один из популярных белорусских комиков, который прославился благодаря выступлениям в программах «Смех без правил» и Comedy Battle. Сейчас Вячеслав входит в число резидентов популярного проекта Stand Up. В эти выходные Комиссаренко даст сразу два концерта в Минске. Зрителей ждет новая программа и много живого общения.
День кваса — отличный способ провести теплый летний выходной в кругу семьи или друзей. Посетители смогут принять участие в бесплатной дегустации нового сорта фирменного кваса «Алiварскi», а также мастер-классе по приготовлению окрошки на его основе. Шеф-повар расскажет, как правильно подобрать ингредиенты и в каких пропорциях их смешать, чтобы летнее блюдо получилось вкусным и полезным.
Здесь можно будет сделать снимки в креативной праздничной фотозоне и поиграть в настольные игры. А детям провести время в веревочном городке или на большой игровой площадке.
Каждое воскресенье (до 17 июня) на площадке перед Большим театром будет звучать оркестр культурного учреждения. Прозвучат программы, основу которых составит, конечно, известная классическая музыка. Дирижеры Иван Костяхин и Олег Лесун поочередно будут управлять оркестром в эти воскресные вечера.
Где: Falcon Club Бутик Кино, Silver Screen, «Аврора», «Беларусь», «Дом кино», «Мир», «Москва», «Октябрь», «Пионер», «Ракета»
Сколько: от 4 рублей
Почему смотрим: режиссеру Френсису Лоуренсу, видимо, стало скучно без Сойки-пересмешницы. А еще ему очевидно не давали покоя лавры бессоновской «Никиты». Поэтому он взялся за «Красного воробья» — бенефис блистательной Дженнифер Лоуренс в роли спецагента, взращенного для того, чтобы убивать. Для полного комплекта не хватало только панорам Будапешта (они на месте) и мощного австралийца Джоэла Эдгертона. В итоге вышел must see для тех, кто помнит «Никиту» и любит «Голодные игры».
Почему смотрим: Энди Найман — тот самый актер, которого все знают в лицо, но никто не помнит, «как зовут этого парня». «Истории призраков» — его полнометражный дебют в качестве режиссера. То, что начинается как абсурдная комедия, продолжится как триллер и достигнет кульминации как ярчайший хоррор. Найману удалось собрать такую актерскую компанию, что каст может стать решающей причиной купить билет: здесь Мартин Фриман соседствует с восходящей звездой Алексом Лоутером (модный сериал «Конец этого ***ного мира»). Ну и конечно, будет и сам Найман в главной роли — постарайтесь к концу фильма его запомнить.