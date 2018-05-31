Как провести первые выходные лета: топ-10 мероприятий в Минске

Июнь в этом году начнется с жарких выходных — в Минске будет тепло и солнечно. Что предпочесть и как провести время, если в кармане не больше 20 рублей или денег нет совсем, подскажет AFISHA.TUT.BY в традиционном обзоре.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Дарья Бурякина, TUT.BY

Когда: 2 июня, 10.00 Где: парк Победы , пр-т Победителей Сколько: бесплатно

В рамках празднования Международного дня йоги Индийский культурный центр приглашает на занятия йогой. Занятия открыты для всех, уровень подготовки неважен, проводить занятия будут преподаватели Индийского культурного центра. Одежда должна быть удобной, с собой нужно взять коврик и не забыть зарегистрироваться . Сбор в 9.50 у входа в парк со стороны проспекта Победителей, напротив гостиницы «Виктория».





Когда: 2 июня, 12.00 Где: площадь Свободы Сколько: бесплатно

В прошлом году День Швеции стал одним из самых запомнившихся праздников национальных культур в Верхнем городе. Судя по всему, в этом году все будет еще лучше. Праздник будет проходить весь день 2 июня. А вечером на сцене у Ратуши бесплатно выступят звезда шведской поп-музыки Jenny from Ace of Base, популярный певец Jay-Jay Johanson и могилевчане Akute. До этого там же можно будет услышать кавер-бенд Петра Клюева, который исполнит хиты ABBA и Roxette. Гости также смогут принять участие в «Спеўным сходзе» от группы Вурай.



Фото: noc.by

Когда: 2 июня, 11.00 Где: Олимпийский , пр-т Независимости, 51 Сколько: бесплатно

Федерации по видам спорта организуют в эту субботу работу своих спортивных площадок с участием именитых белорусских атлетов: баскетболиста Егора Мещерякова, пловчихи Александры Герасимени, олимпийского чемпиона по гребле на каноэ Александра Богдановича. На Олимпийском дне дети смогут получить всю информацию о школах и клубах по тем видам спорта, которые их заинтересовали. Кстати, несмотря на летнюю погоду, на празднике будут представлены и зимние варианты, среди которых хоккей, биатлон, керлинг и конькобежный спорт. Здесь также пройдут спортивные конкурсы с награждениями.



Фото со страницы заведения во «Вконтакте»

Когда: 2 июня, 23.00 Где: Бэк Драфт , ул. Октябрьская, 19 Сколько: 10 рублей (в одежде коллаборации Minsk'81 и Outcast скидка 50%)

2 июня в честь трехлетия проекта Minsk'81 в баре «Бэк Драфт» пройдет новая ретровейв- вечеринка. Вместе с наступлением лета организаторы готовят взрывные треки, ревущие синты и скоростные гитары, танцпол, залитый неоном и безудержные танцы. Так что готовьте свои самые крепкие кроссовки, захватите вареную джинсовку и врывайтесь на ретрошабаш.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Dream-Land.by

Когда: 2−3 июня, 11.00 Где: Центральный ботанический сад НАН Беларуси, пл. Калинина Сколько: 7 рублей взрослый, 4 рубля льготный (дети от 2-х до 6 лет — 2 рубля) Купить билет

Целых два дня из разных уголков Ботанического сада будет доноситься смех — с 11.00 до 18.00 минчан будут развлекать на игровом семейном фестивале Toyday. Организаторы готовят множество развлечений: настольные игры, покатушки на гироскутерах и настоящие квадрокоптеры, мастер-классы от школ развития и другое. Кстати, по саду будет прогуливаться трансформер Бамблби, попробуйте его найти и сделать запоминающиеся фотографии.

Когда: 2−3 июня, 19.00 Где: Coyote, пр-т Независимости, 117А Сколько: от 19,9 рубля Купить билет

Слава Комиссаренко — один из популярных белорусских комиков, который прославился благодаря выступлениям в программах «Смех без правил» и Comedy Battle. Сейчас Вячеслав входит в число резидентов популярного проекта Stand Up. В эти выходные Комиссаренко даст сразу два концерта в Минске. Зрителей ждет новая программа и много живого общения.



Фото: Гастроном

Когда: 3 июня, с 12.00 до 16.00 Где: Дримлэнд , ул. Орловская, 80 Сколько: бесплатно

День кваса — отличный способ провести теплый летний выходной в кругу семьи или друзей. Посетители смогут принять участие в бесплатной дегустации нового сорта фирменного кваса «Алiварскi», а также мастер-классе по приготовлению окрошки на его основе. Шеф-повар расскажет, как правильно подобрать ингредиенты и в каких пропорциях их смешать, чтобы летнее блюдо получилось вкусным и полезным.

Здесь можно будет сделать снимки в креативной праздничной фотозоне и поиграть в настольные игры. А детям провести время в веревочном городке или на большой игровой площадке.





Когда: 3 июня, 17.10 Где: Площадь перед Большим театром оперы и балета , пл. Парижской Коммуны Сколько: бесплатно

Каждое воскресенье (до 17 июня) на площадке перед Большим театром будет звучать оркестр культурного учреждения. Прозвучат программы, основу которых составит, конечно, известная классическая музыка. Дирижеры Иван Костяхин и Олег Лесун поочередно будут управлять оркестром в эти воскресные вечера.





Когда: каждый день по 20 июня Где: Falcon Club Бутик Кино, Silver Screen, «Аврора», «Беларусь», «Дом кино», «Мир», «Москва», «Октябрь», «Пионер», «Ракета» Сколько: от 4 рублей

Почему смотрим: режиссеру Френсису Лоуренсу, видимо, стало скучно без Сойки-пересмешницы. А еще ему очевидно не давали покоя лавры бессоновской «Никиты». Поэтому он взялся за «Красного воробья» — бенефис блистательной Дженнифер Лоуренс в роли спецагента, взращенного для того, чтобы убивать. Для полного комплекта не хватало только панорам Будапешта (они на месте) и мощного австралийца Джоэла Эдгертона. В итоге вышел must see для тех, кто помнит «Никиту» и любит «Голодные игры».





Почему смотрим: Энди Найман — тот самый актер, которого все знают в лицо, но никто не помнит, «как зовут этого парня». «Истории призраков» — его полнометражный дебют в качестве режиссера. То, что начинается как абсурдная комедия, продолжится как триллер и достигнет кульминации как ярчайший хоррор. Найману удалось собрать такую актерскую компанию, что каст может стать решающей причиной купить билет: здесь Мартин Фриман соседствует с восходящей звездой Алексом Лоутером (модный сериал «Конец этого ***ного мира»). Ну и конечно, будет и сам Найман в главной роли — постарайтесь к концу фильма его запомнить.

Напомним, традиционно будет работать и «Бесплатная пешеходка» .

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