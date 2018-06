Ни пользы, ни вреда не обнаружили медики в витаминных добавках

Большая группа канадских ученых представила в Journal of the American College of Cardiology результаты систематического обзора исследований популярных витаминных, мультивитаминных и витаминных добавок, которые были опубликованы на английском языке с января 2012-го и по октябрь 2017 года. Работа показала, что на смертность от всех причин они практически не влияют.

«Мы были удивлены, обнаружив так мало положительных эффектов у самых распространенных добавок, — говорит один из авторов исследования Дэвид Дженкинс (David Jenkins). — Наш обзор показал, что если вы решите принимать мультивитамины, витамин D, кальций или витамин С, то вреда они не нанесут, но и заметной пользы тоже не будет».

Изученные добавки авторы разделили на три группы и лишь для первой обнаружили минимальную положительную корреляцию между приемом и снижением риска смерти: фолиевая кислота и витамины группы В могут обладать некоторым влиянием на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Вторая группа (мультивитамины, витамины C, D, бета-каротин, кальций, селен) не оказывает, видимо, никакого эффекта; прием третьих (антиоксидантные комплексы, ниацин) может даже иметь слабые негативные последствия.

«Последовательное доказательство пользы любых добавок в условиях различных режимов питания (включая нехватку и достаток разнообразной пищи) не продемонстрировано», — заключают ученые.