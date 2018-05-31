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Листовки в почтовом ящике — только с согласия владельца: что предлагается изменить в законе о рекламе?

01.06.2018 07:33 — Разное | Партизан  
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МАРТ вынесло на общественное обсуждение проект Закона РБ «О внесении дополнений и изменений в Закон РБ «О рекламе».

В проекте, в частности, прописаны условия включения рекламы в детские программы. Например, если передача длиться до 25 минут, то 60-секундный ролик может появится только в ее начале или в конце. В программе до 40 минут – ролик разрешается транслировать полторы минуты и т.д.

МАРТ также будет контролировать уровень звука рекламы – он не должен превышать уровень звука прерываемой программы.

Есть пункт, касающийся листовок в почтовых ящиках: «забивать» ими почтовый шкаф можно только с согласия его владельца и прекратить их распространение необходимо по первому требованию.

Разъясняются в документе условия размещения наружной рекламы и рекламы на транспорте.

Также целая статья в проекте посвящена рекламе о трудоустройстве и учебе граждан за пределами Беларуси.

Свои замечания и предложения по проекту можно высказать в специальной теме на Правовом форуме или направить в МАРТ до 2 июня.
 
 
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МАРТ вынесло на общественное обсуждение проект Закона РБ «О внесении дополнений и изменений в Закон РБ «О рекламе».
 
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