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Мадуро пообещал освободить политзаключенных

01.06.2018 07:29 — Разное | Партизан  
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг, 31 мая, достиг договоренностей с оппозицией по вопросу освобождения политзаключенных. Об этом сообщала в эфире государственного телевидения страны глава оппозиционного штата Тачира Лейди Гомес.

"По итогам встречи с четырьмя губернаторами от оппозиции, которая состоялась в президентском дворце Мирафлорес в Каракасе, было решено, что в ближайшие 24 часа должен начаться процесс освобождения, а мы готовы быть здесь, чтобы присутствовать при освобождении всех политических заключенных, которые начинают получать свободу", – сказала она.

 
 
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг, 31 мая, достиг договоренностей с оппозицией по вопросу освобождения политзаключенных. Об этом сообщала в эфире...
 
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