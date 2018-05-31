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В Уганде введут налог на пользование соцсетями

01.06.2018 07:26 — Разное | Партизан  
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В Уганде введут налог в размере 200 шиллингов ($0,05) на использование социальных сетей Facebook и Twitter и мессенджеров WhatsApp и Viber, сообщает Reuters.

Президент страны Йовери Мусевени заявил, что такие меры помогут снизить распространение слухов в соцсетях.
 
Сбор денег будут осуществлять операторы связи. Правительство Уганды намерено вкладывать полученные средства в развитие безопасности и электроэнергетики страны, чтобы больше людей могло пользоваться соцсетями.
 
По данным Комиссии по коммуникациям Уганды, 40% из 40 миллионов населения страны пользуется интернетом. Большой популярностью в Уганде пользуются Facebook и WhatsApp.
 
 
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В Уганде введут налог в размере 200 шиллингов ($0,05) на использование социальных сетей Facebook и Twitter и мессенджеров WhatsApp и Viber, сообщает Reuters.
 
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