ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рыбаки игнорируют предупреждения — с начала года 5 жертв поражения током

01.06.2018 07:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Несмотря на то что летний рыболовный сезон начался сравнительно недавно, в охранной зоне линий электропередачи уже пострадали от поражения током 5 рыбаков. Четверо из них погибли.

— Еще десять лет назад такой проблемы не было, поскольку рыбаки пользовались пластиковыми и бамбуковыми удочками, которые не проводят ток, — рассказал МЛЫН.BY начальник управления государственного энергетического надзора ГПО «Белэнерго» Дмитрий Лосенков.

Позже  на отечественном рынке появились прочные и легкие углепластиковые удилища. При всех своих плюсах они электропроводные и довольно длинные (некоторые достигают 11 метров), из-за чего рыбаки касаются удочкой провода ЛЭП и попадают под напряжение.

Сотрудники энергонадзора выявили все места прохождения линий электропередачи через реки, водоемы и прибрежные зоны, провели замену большинства проводов на покрытые изоляцией и изолированные.

— К настоящему времени мы заменили 81% воздушных линий 0,4 киловольта и 69% проводов 10 киловольт. В ближайшее время эту работу завершим. Мы видим определенный положительный эффект, но проблема не исчезла. У нас остались линии более высокого напряжения, где мы пока не можем заменить провода по техническим причинам, — пояснил Дмитрий Лосенков.


В опасных для жизни местах также были установлены предупреждающие таблички, но рыбаки, отмечает специалист, часто их игнорируют. Один из таких несчастных случаев произошел 9 мая в Минском районе на реке Березина. Мужчина коснулся  удочкой линии электропередачи и погиб. Между тем всего в двух метрах был установлен  плакат с соответствующим предупреждением…

Начиная с 2012 года на территории объектов госэнергонадзора произошло 24 несчастных случая с участием рыбаков, 19 человек погибли, еще 7 получили тяжелые травмы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несмотря на то что летний рыболовный сезон начался сравнительно недавно, в охранной зоне линий электропередачи уже пострадали от поражения током 5 рыбаков....
 
Новости дня
Новости разные
 
"Хотел пить, а воды не было". Мама первоклашки, попавшего пьяным в больницу, - о том, как так вышло
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.06.2018
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика