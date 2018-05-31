Рыбаки игнорируют предупреждения — с начала года 5 жертв поражения током

МЛЫН.BY начальник управления государственного энергетического надзора ГПО «Белэнерго» Дмитрий Лосенков. — Еще десять лет назад такой проблемы не было, поскольку рыбаки пользовались пластиковыми и бамбуковыми удочками, которые не проводят ток, — рассказалначальник управления государственного энергетического надзора ГПО «Белэнерго» Дмитрий Лосенков.





Позже на отечественном рынке появились прочные и легкие углепластиковые удилища. При всех своих плюсах они электропроводные и довольно длинные (некоторые достигают 11 метров), из-за чего рыбаки касаются удочкой провода ЛЭП и попадают под напряжение.





Сотрудники энергонадзора выявили все места прохождения линий электропередачи через реки, водоемы и прибрежные зоны, провели замену большинства проводов на покрытые изоляцией и изолированные.





— К настоящему времени мы заменили 81% воздушных линий 0,4 киловольта и 69% проводов 10 киловольт. В ближайшее время эту работу завершим. Мы видим определенный положительный эффект, но проблема не исчезла. У нас остались линии более высокого напряжения, где мы пока не можем заменить провода по техническим причинам, — пояснил Дмитрий Лосенков.









В опасных для жизни местах также были установлены предупреждающие таблички, но рыбаки, отмечает специалист, часто их игнорируют. Один из таких несчастных случаев произошел 9 мая в Минском районе на реке Березина. Мужчина коснулся удочкой линии электропередачи и погиб. Между тем всего в двух метрах был установлен плакат с соответствующим предупреждением…





Начиная с 2012 года на территории объектов госэнергонадзора произошло 24 несчастных случая с участием рыбаков, 19 человек погибли, еще 7 получили тяжелые травмы.