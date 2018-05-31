Назван преемник Зидана в «Реале»

Oxu.Az со ссылкой на Marca. Об этом передаетсо ссылкой на Marca.





Контракт аргентинского специалиста с английским клубом рассчитан до 2023 года. В минувшем сезоне «шпоры» заняли третье место в чемпионате Англии.





AS расширяет круг претендентов на пост главного тренера «Реала». По информации издания, руководство мадридцев рассматривает кандидатуры главного тренера сборной Германии Йоахима Лева, Юргена Клоппа из «Ливерпуля», экс-наставника лондонского «Арсенала» Арсена Венгера и бывшего игрока «сливочных» Гути.





Ранее 31 мая Зидан объявил об уходе из «Реала». На специальной пресс-конференции он заявил, что «команда должна продолжать выигрывать и ей для этого нужны изменения».





За время пребывания на посту Зидан привел сливочных к трем подряд победам в Лиге чемпионов, став единственным тренером, которому покорилось это достижение.