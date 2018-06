С обнаженным сердцем. Факты о жизни и смерти одной из самых сексуальных женщин мира - Мэрилин Монро

Норма Джин Мортенсон, она же Мэрилин Монро, родилась 1 июня 1926 года в Лос-Анджелесе. В параллельной вселенной ей бы сегодня исполнилось 92 года. Сегодня вспоминаем об одной из самых соблазнительных женщин, которая навсегда осталась в душе потерянным ребенком.



Низкий старт

Еще до того как малышка Норма появилась на свет, отец (так и непонятно, кто это был) бросил ее мать. Та работала монтажером на киностудии RKO и страдала психическим расстройством. Эта беда была наследственной в семье… В детстве Норму едва не задушила родная бабушка, больная шизофренией.

Из-за того, что мать периодически лечилась в клиниках, Норма росла в приемных семьях или в приютах, порой не понимая, кого зовут приемные родители — ее или собаку (имя Норма было распространено как кличка питомца). Позже воспитывалась в семье подруги матери, но уже с детства Норма страдала от избыточного мужского внимания.





Замуж ходить — не в школу

Всего-то в 16 лет выскочила замуж за рабочего авиазавода Джеймса Догерти. Бросила школу: «а зачем учиться замужней женщине?». К слову, пробелы в образовании она пыталась восполнить позже. Ей это, впрочем, удалось: актриса имела IQ более 160 баллов.

Когда Норма пошла работать на завод Radioplane, там ее заметил фотограф, который снимал, как женщины трудятся для побед во Второй мировой войне. Очень скоро фото красотки с завода попали в модельные агентства… И к 20 годам Норма Джин появилась на обложках более чем 30 известных журналов. Первый брак распался в это время.





Роман с Голливудом

У Мэрилин начался роман с рекламным агентом в Голливуде Джонни Хайдом, он был так влюблен и хотел жениться, но Мэрилин не смогла ответить взаимностью ему. Но его деньгам какое-то время отвечала…

В те годы подписала контракт с кинокомпанией 20th Century Fox. Сменила темный цвет волос на блонд, а «собачье» имя на томно-эротичное Мэрилин Монро. Мэрилин начала с эпизодических ролей. Монро все мечтала быть звездой, у нее появлялись небольшие роли, правда, попадала она в ленты исключительно в качестве украшения. Что Мэрилин Монро еще и неплохая актриса — стало ясно к 1951 году, после выхода фильмов «Давай поженимся» и «Можно входить без стука».





Неотбитое желание сниматься

Закрутился роман с бейсболистом Джозефом Ди Маджио, и он завершился в браке и браком. Оказалось, спортсмен не желает видеть жену на экране — и он попытался убедить Мэрилин оставить кинокарьеру. Пытался Джо убеждать не только словами — избиения и дикая ревность стали причиной развода. Брак продлился всего 9 месяцев.

В поисках «папочки»

Однако с разводом отношения не закончились: Джо ди Маджо она звонила всю оставшуюся жизнь, когда ей была нужна помощь. Для роковой блондинки не было понятия «бывшего»: Джо был ее «папочкой», а ведь это — на всю жизнь?

Да Мэрилин никогда и не хотела равноправного партнера: ее мужчина должен был брать на себя все заботы о ней, от финансовых до бытовых и эмоциональных. Но не любой мужчина мечтает быть в отношениях «папочкой» — эта сексуальная игра быстро приедается. И совсем быстро — когда есть проблемы и мужчине самому нужна поддержка.

Сексуальная детскость и наивность Мэрилин, так притягивающая мужчин при знакомстве, слишком быстро становилась недостатком.





Плейбой любит погорячее

Работа модели продолжалась. Голые фото Монро появились на обложке первого номера журнала Playboy в 1953 году. А вот когда в кино стали показывать «Джентльмены предпочитают блондинок» и «Как выйти замуж за миллионера» Мэрилин Монро из старлетки и модели превратилась в самую кассовую актрису Голливуда.

Одной из лучших работ стала роль Душечки, мечтающей выйти замуж за богача, но находящей счастье с нищим музыкантом, в фильме «Некоторые любят погорячее» (Some Like It Hot, в советском прокате «В джазе только девушки», 1959). За нее Монро получила первый «Золотой глобус».





В попытках превзойти себя саму

Третьим мужем Монро стал известный писатель и драматург Артур Миллер, их пару называли «Сексапильный ум и сексапильное тело». Впервые в жизни — с Артуром — Мэрилин не была объектом соблазнения, а соблазняла мужчину как могла. А она могла!

В день их свадьбы произошла трагедия. Журналистка, которая следила за актрисой и писателем, разбилась на машине. Ее кровь забрызгала одежду Мэрилин, которой после большой дозы успокоительных пришлось выйти к прессе. Тогда гости зашептались: плохой знак для пары.

После мучительного многочасового обряда принятия иудаизма новобрачные обменялись кольцами с надписью «Сегодня и навсегда», а в замке Парлсайд-хаус, в английском поместье, их ожидал почти королевский прием, устроенный сэром Лоуренсом Оливье и Вивьен Ли .

Забросившая школу, с Миллером Мэрилин обрела аппетит к знаниям и училась — в Калифорнийском университете изучала литературу и искусство. А ее библиотека — это 400 томов разных авторов, самые любимые из которых — Камю, Джойс, Фрейд, Толстой.





Мэрилин играла красоток, не обремененных интеллектом, но после встречи с Миллером начала мечтать о драматических героинях. Она прилежно брала уроки — у экс-актера Московского художественного театра Михаила Чехова, эмигрировавшего в Америку, занималась в студии режиссера Ли Страсберга (которому завещала часть своего состояния).

Долгожданная драматическая роль в фильме «Неприкаянные» (1961), где актриса сыграла с Кларком Гейблом, стала последней. Артур Миллер написал этот сценарий специально для Мэрилин. Наконец-то она увильнула от амплуа беспечной блондинки и сумела сыграть женщину в разводе, которая путешествует в поисках заработка. К слову, Мэрилин не получала в жизни огромных денег, самый большой ее заработок — 300 тысяч долларов (за роль в «В джазе только девушки»). В попытках заработать она основала собственную кинокомпанию, Marylin Monroe Production, где были сняты ленты «Автобусная остановка» и «Принц и танцовщица».

Артур был всего на 10 лет старше Мэрилин, но между ними оказалась пропасть. Миллер был тяжелым и самовлюбленным, к тому же для света это был неравный брак: нью-йоркский интеллектуал и голливудская блондинка.

Брак продлился больше 4 лет. Ребенка родить не удалось. А причина расставания официально звучит как «несходство характеров». Банальнее, чем в жизни.

Смертельный роман

Говорят, Монро была любовницей президента США Джона Кеннеди, а также имела связь с его братом Робертом. Второй слух должен был опровергать первую версию. Есть свидетельства охранников Кеннеди, что Монро и Джон были в любовных отношениях с 1954 до 1960 года. Но, возможно, это была просто дружба?





19 мая 1962 года Мэрилин выступила в Madison Square Garden в Нью-Йорке на празднике в честь 45-летия президента Джона Кеннеди. Вот тогда она и спела для него Happy Birthday . Ну и кто поверит в их нежную дружбу?

5 августа того же года актриса была найдена мертвой в своем доме в Калифорнии. По официальной версии, это было самоубийство (снотворное с таблетками хлоралгидрата). Другие версии: случайная передозировка снотворного, заказное убийство братьев Кеннеди.



Последние фотографии актрисы, сделанные по заказу Vogue за шесть недель до ее смерти





О тайном дневнике Монро, о государственных секретах, которые она якобы собиралась обнародовать, написано много. Политики всегда заглядывались на звезд Голливуда, просто сегодня сложнее скрывать этот интерес. Мэрилин в эпоху «до интернета» была беззащитна — и перед голливудскими боссами, и перед политиками. Ее звали поразвлекать нужных людей и просили уйти, однажды она не захотела исчезать. Возможно, ее оскорбило то, что Кеннеди резко оборвал роман, перестал отвечать на звонки (если роман был, конечно).

Отсутствие предсмертной записки и положение тела (с телефоном в руках) — заставляют сомневаться в добровольном уходе Мэрилин из жизни. Известно, накануне смерти актриса была в прекрасном настроении. Хотя это же нельзя считать признаком счастливой жизни и планов на будущее?