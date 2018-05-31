Жители Гомельской области инсценировали дорожно-транспортное происшествие, чтобы получить страховые выплаты — но в итоге попали за решетку.





Участники преступной группы получили сроки от трех до пяти лет. В отношении одной из обвиняемых, признавшей свою вину полностью и возместившей ущерб, применена отсрочка от исполнения наказания

Идея незаконного заработка пришла в голову неработающему 32-летнему гомельчанину. Для ее реализации он привлек помощников: 36-летнюю знакомую на стареньком Fiat и 29-летнего приятеля из Калинковичей на своей машине.

План был таков: инсценировать ДТП, сделать из Fiat «машину-жертву» (ей все равно требовался крупный ремонт) — и «пострадавшая сторона» получит выплаты от страховой компании. Осуществили задуманное ночью на трассе недалеко от агрогородка Красное Гомельского района, после вызвали сотрудников ГАИ, те оформили аварию.

Спустя некоторое время владелица разбитого Fiat обратилась в страховую компанию для оценки повреждений и возмещения ущерба. Страховщики насчитали 2 тысячи рублей, однако заподозрили неладное и обратились за помощью в милицию.

Как сообщают в УВД, оперативникам удалось собрать необходимые доказательства противоправной деятельности группы мошенников. Материалы уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество», были переданы в суд. Недавно участникам преступной схемы вынесли приговор.