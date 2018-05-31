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В Гомельской области приятели инсценировали ДТП, чтобы получить страховку, - но их "раскусили"
Жители Гомельской области инсценировали дорожно-транспортное происшествие, чтобы получить страховые выплаты — но в итоге попали за решетку.
Участники преступной группы получили сроки от трех до пяти лет. В отношении одной из обвиняемых, признавшей свою вину полностью и возместившей ущерб, применена отсрочка от исполнения наказания
Идея незаконного заработка
План был таков: инсценировать ДТП, сделать из Fiat «машину-жертву» (ей все равно требовался крупный ремонт) — и «пострадавшая сторона» получит выплаты от страховой компании. Осуществили задуманное ночью на трассе недалеко от агрогородка Красное Гомельского района, после вызвали сотрудников ГАИ, те оформили аварию.
Спустя некоторое время владелица разбитого Fiat обратилась в страховую компанию для оценки повреждений и возмещения ущерба. Страховщики насчитали 2 тысячи рублей, однако заподозрили неладное и обратились за помощью в милицию.
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Жители Гомельской области инсценировали дорожно-транспортное происшествие, чтобы получить страховые выплаты - но вместо этого получили немалые сроки.
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