Легендарный глухонемой путешественник, объехавший 142 страны, гостил в Бресте

Брестчане, которые недавно были свидетелями большого парада мотоциклистов в рамках фестиваля «Brest Bike Fest International», казалось бы, вряд ли будут удивляться появлению на ул. Советской внушительных размеров мотоцикла BMW 650. Но этот байк отличался от «собратьев»: он был украшен множествами иностранными флажками, обклеен вырезками из мировых газет, а большую часть боковой стороны байка закрывала карта мира, на которой маркером были обозначены многочисленные пути. Рядом с железным конем стоял приветливый и молчаливый дедушка. Он же — водитель этого байка, легендарный глухонемой путешественник Владимир Ярец.





Владимир известен тем, что мечтает попасть в Книгу Рекордов Гиннеса как единственный в мире глухонемой мотопутешественник, объехавший все континенты мира. На счету — 142 страны, которые Владимир посетил на протяжении 13 лет (с 2000 по 2013 год). Общая протяженность пути составила 450 тыс. км. Именно это путешествие Владимир отметил на карте, которая теперь колесит вместе с ним.

Сегодня легендарному мотопутешественнику 77 лет. И при этом он продолжает ездить на мотоцикле. Правда, уже не так далеко, как раньше, а больше в пределах своей страны. Часто Владимир останавливается в различных городах Беларуси и на улице презентует свой байк, на котором собрана вся информация о его необычном путешествии.

Владимир очень приветлив и с радостью готов пообщаться с прохожими. Для этого у него в кармане припасена ручка и блокнот. С помощью переписки интересуюсь у Владимира, как он оказался в Бресте и куда держит путь. Пожилой мотоциклист пояснил, что участвовал в «Brest Bike Fest International». Задержался в гостях у друзей, а 30 мая отправился домой — в Минск.

Владимир отвлекается и начинает с помощью переписки, мимики и жестов общаться с еще подошедшими к нему людьми. Случайно мимо проходила девушка Алина. Как оказалось, ее семья тесно дружит с семьей Владимира. Девушка с удовольствием рассказывает о легендарном мотоциклисте:

— Он постоянно путешествует. Был на фестивале в Бресте вместе с сыном. Тот уже уехал домой в Минск, а Владимир остался гостить у друзей. Еще по пути в Минск остановится в Кобрине и в Барановичах. Несмотря на свои годы, продолжает путешествовать. Ему это как глухонемому нелегко дается. Но говорит, что люди всегда с ним приветливы, отзывчивы и помогают во всем.











Именно человеческая отзывчивость однажды спасла жизнь Владимиру. Во время своего легендарного путешествия в 2003 году он попал в аварию в США. Мотоцикл был разбит, а путешественник получил, как он сам рассказывает, 29 переломов!

— Тогда ему помогли американцы. Врачи вылечили, а кто-то из местных жителей подарил новый мотоцикл, чтобы он мог путешествовать дальше. Вот этот «BMW 650» — американский байк. Он уже старый. И Владимир мог бы сменить железного коня. Но не хочет, потому что этот мотоцикл ценен для него.

Пока мы общались с Алиной, Владимир по видеосвязи позвонил сыну Юрию, чтобы показать, где он сейчас находится. Пользуясь случаем, интересуюсь у сына Владимира, много ли отец в свои 77 лет ездит на мотоцикле.

— Примерно в год наезжает около 5 тысяч километров, — ответил Юрий.

Своим примером Владимир доказывает для многих, что невозможное — возможно. Глухонемой путешественник смог посетить множество стран, объездив их на мотоцикле. Но, к сожалению, пока не может исполнить свою давнюю мечту — попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Как рассказывает Алина, попыток было много:

— Он не раз пробовал зарегистрировать свой рекорд, отправлял многочисленные запросы. Но рекорд не зачислен. Почему? Мы не знаем. Он отправляет запросы, а вот ответы не приходят.



