В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Абрамович после получения израильского гражданства отозвал заявление на британскую визу Ранее сообщалось, что у Абрамовича возникли сложности с продлением британской визы, которая истекла в апреле. Миллиардер запросил израильское гражданство...

Ранее сообщалось, что у Абрамовича возникли сложности с продлением британской визы, которая истекла в апреле.Миллиардер запросил израильское гражданство и получил его, прилетев в понедельник на частном самолете в Израиль. Израильский паспорт позволяет ему до 6 месяцев находиться в Великобритании.Израильские СМИ писали, что Абрамович собирается жить в Тель-Авивестане и станет самым богатым человеком страны.