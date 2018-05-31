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Абрамович после получения израильского гражданства отозвал заявление на британскую визу
01.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Ранее сообщалось, что у Абрамовича возникли сложности с продлением британской визы, которая истекла в апреле.
Миллиардер запросил израильское гражданство и получил его, прилетев в понедельник на частном самолете в Израиль. Израильский паспорт позволяет ему до 6 месяцев находиться в Великобритании.
Израильские СМИ писали, что Абрамович собирается жить в Тель-Авивестане и станет самым богатым человеком страны.
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Ранее сообщалось, что у Абрамовича возникли сложности с продлением британской визы, которая истекла в апреле. Миллиардер запросил израильское гражданство...
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