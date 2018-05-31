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В школах Беларуси начинаются выпускные экзамены
01.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
11-классники сдают четыре предмета: русский или белорусский язык (изложение), математика, история Беларуси и иностранный язык.
9-классники сдают экзамены со 2 по 7 июня. Им предстоит три испытания: белорусский язык (диктант), русский язык (диктант), математика.
Тексты и задания будут объявлены по телевидению и радио, размещены на портале Министерства образования.
В этом учебном году в Беларуси выпускные экзамены сдают около 85 тыс. 9-классников и 58 тыс. 11-классников.
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11-классники сдают четыре предмета: русский или белорусский язык (изложение), математика, история Беларуси и иностранный язык. ...
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