В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Найдены человеческие останки 2000-летней давности со следами распятия По свидетельству историков, распятие было известно не только в Средиземноморье, но также в Древней Японии и в Китае. Но особенное распространение этот вид...

По свидетельству историков, распятие было известно не только в Средиземноморье, но также в Древней Японии и в Китае. Но особенное распространение этот вид казни получил в Римской империи.Как говорил Цицерон, распятие – «самая жестокая и устрашающая из казней». За тысячелетие римского правления было распято несколько десятков тысяч человек.После подавления восстания Спартака полководец Марк Лициний Красс повелел распять около 6 тысяч рабов. Они висели на крестах вдоль Аппиевой дороги от Капуи до Рима, и их запрещено было снимать.Казалось бы, при таком масштабе зверств их следы должны обнаруживаться на каждом шагу. Тем не менее, лишь в 1968 году во время раскопок неподалеку от Иерусалима был обнаружен скелет иудея, пробитый 19-сантиметровым гвоздем. Нынешняя находка – вторая в истории.Редкость подобных находок отчасти объясняется суевериями. Считалось, что гвозди, побывавшие в теле человека, обладают магической силой, и охотники за амулетами были готовы на любые преступления, чтобы их раздобыть.Так или иначе, археология в очередной раз подтверждает правдивость евангельского мифа.