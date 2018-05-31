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Найдены человеческие останки 2000-летней давности со следами распятия

01.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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По свидетельству историков, распятие было известно не только в Средиземноморье, но также в Древней Японии и в Китае. Но особенное распространение этот вид казни получил в Римской империи. 

Как говорил Цицерон, распятие – «самая жестокая и устрашающая из казней». За тысячелетие римского правления было распято несколько десятков тысяч человек. 

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После подавления восстания Спартака полководец Марк Лициний Красс повелел распять около 6 тысяч рабов. Они висели на крестах вдоль Аппиевой дороги от Капуи до Рима, и их запрещено было снимать. 

Казалось бы, при таком масштабе зверств их следы должны обнаруживаться на каждом шагу. Тем не менее, лишь в 1968 году во время раскопок неподалеку от Иерусалима был обнаружен скелет иудея, пробитый 19-сантиметровым гвоздем. Нынешняя находка – вторая в истории.

Редкость подобных находок отчасти объясняется суевериями. Считалось, что гвозди, побывавшие в теле человека, обладают магической силой, и охотники за амулетами были готовы на любые преступления, чтобы их раздобыть. 
Так или иначе, археология в очередной раз подтверждает правдивость евангельского мифа.


 
 
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По свидетельству историков, распятие было известно не только в Средиземноморье, но также в Древней Японии и в Китае. Но особенное распространение этот вид...
 
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