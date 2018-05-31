В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В британском Манчестере автомобиль въехал в группу пешеходов По данным местной полиции, пострадали шесть человек. Пятеро были доставлены в больницу, еще один сам обратился за медицинской помощью. Медики сообщили, что у...

По данным местной полиции, пострадали шесть человек. Пятеро были доставлены в больницу, еще один сам обратился за медицинской помощью.Медики сообщили, что у пострадавших серьезные травмы.Виновник скрылся с места происшествия, но был задержан в пятницу утром. Это 21-летний молодой человек. Сейчас он находится в полицейском участке.В полиции эту авария не связывают с терроризмом.