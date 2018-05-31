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Беларусь - на 35-м месте в рейтинге стран для счастливого детства
01.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
При составлении рейтинга использовались восемь показателей, которые касаются детского здоровья, образования, труда, брака, родов и уровня насилия.
Например, использовались данные по смертности детей в возрасте до 5 лет, по замужеству или сожительству девушек в возрасте от 15 до 19 лет.
В итоге Беларусь оказалась ниже Литвы и Польши (35 место), Латвии (31), но выше России (37) и Украины (43).
Лучшие условия для детей, по мнению составителей рейтинга, созданы в Сингапуре, Словении, Норвегии, Швеции, Финляндии, Ирландии, Нидерландах, Исландии, Италии, Южной Корее.
Хуже всего обстоят дела в Африке: в Конго, Сьерра-Леоне, Гвинее, Нигерии, Сомали, Южном Судане, Чаде, Центральноафриканской Республике, Мали, Нигере.
Всего в рейтинге 175 стран.
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При составлении рейтинга использовались восемь показателей, которые касаются детского здоровья, образования, труда, брака, родов и уровня насилия. Например,...
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