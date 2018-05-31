В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь - на 35-м месте в рейтинге стран для счастливого детства При составлении рейтинга использовались восемь показателей, которые касаются детского здоровья, образования, труда, брака, родов и уровня насилия. Например,...

При составлении рейтинга использовались восемь показателей, которые касаются детского здоровья, образования, труда, брака, родов и уровня насилия.Например, использовались данные по смертности детей в возрасте до 5 лет, по замужеству или сожительству девушек в возрасте от 15 до 19 лет.В итоге Беларусь оказалась ниже Литвы и Польши (35 место), Латвии (31), но выше России (37) и Украины (43).Лучшие условия для детей, по мнению составителей рейтинга, созданы в Сингапуре, Словении, Норвегии, Швеции, Финляндии, Ирландии, Нидерландах, Исландии, Италии, Южной Корее.Хуже всего обстоят дела в Африке: в Конго, Сьерра-Леоне, Гвинее, Нигерии, Сомали, Южном Судане, Чаде, Центральноафриканской Республике, Мали, Нигере.Всего в рейтинге 175 стран.