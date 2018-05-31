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Подозреваемый в организации покушения на Бабченко не сотрудничал с украинской разведкой - прокурор
01.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
На фото - Борис Герман в киевском суде
Предполагаемый организатор несостоявшегося убийства Бабченко - директор негосударственного оружейного предприятия Борис Герман. Он отрицает все обвинения и назвал себя в суде двойным агентом, который якобы работает на спецслужбы как Украины, так и России, сообщает
"Те сведения, которыми мы располагаем, не подтверждают данную информацию ,
Суд постановил арестовать подозреваемого на два месяца без права выхода под залог.
29 мая СМИ сообщили об убийстве в Киеве на пороге своей квартиры российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. Затем на пресс-конференции Служба безопасности Украины объявила, что это была инсценировка, которая потребовалась для раскрытия заказного убийства. При этом в Киеве утверждают, что заказчик преступления находится в России, к операции причастны российские спецслужбы.
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На фото - Борис Герман в киевском суде Предполагаемый организатор несостоявшегося убийства Бабченко - директор негосударственного оружейного предприятия...
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