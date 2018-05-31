﻿ Подозреваемый в организации покушения на Бабченко не сотрудничал с украинской разведкой - прокурор. 21.by
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Подозреваемый в организации покушения на Бабченко не сотрудничал с украинской разведкой - прокурор

01.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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На фото - Борис Герман в киевском суде

Предполагаемый организатор несостоявшегося убийства Бабченко - директор негосударственного оружейного предприятия Борис Герман. Он отрицает все обвинения и назвал себя в суде двойным агентом, который якобы работает на спецслужбы как Украины, так и России, сообщает ТАСС.

"Те сведения, которыми мы располагаем, не подтверждают данную информацию , 
это неправда. Он не является и не был агентом Службы безопасности Украины или контрразведки, которая является структурным подразделением СБУ", - заявил прокурор.

Суд постановил арестовать подозреваемого на два месяца без права выхода под залог.

29 мая СМИ сообщили об убийстве в Киеве на пороге своей квартиры российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. Затем на пресс-конференции Служба безопасности Украины объявила, что это была инсценировка, которая потребовалась для раскрытия заказного убийства. При этом в Киеве утверждают, что заказчик преступления находится в России, к операции причастны российские спецслужбы.


 
 
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На фото - Борис Герман в киевском суде Предполагаемый организатор несостоявшегося убийства Бабченко - директор негосударственного оружейного предприятия...
 
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