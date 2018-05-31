На фото - Борис Герман в киевском суде

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Подозреваемый в организации покушения на Бабченко не сотрудничал с украинской разведкой - прокурор На фото - Борис Герман в киевском суде Предполагаемый организатор несостоявшегося убийства Бабченко - директор негосударственного оружейного предприятия...

Предполагаемый организатор несостоявшегося убийства Бабченко - директор негосударственного оружейного предприятия Борис Герман. Он отрицает все обвинения и назвал себя в суде двойным агентом, который якобы работает на спецслужбы как Украины, так и России, сообщает", - заявил прокурор.Суд постановил арестовать подозреваемого на два месяца без права выхода под залог.29 мая СМИ сообщили об убийстве в Киеве на пороге своей квартиры российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. Затем на пресс-конференции Служба безопасности Украины объявила, что это была инсценировка, которая потребовалась для раскрытия заказного убийства. При этом в Киеве утверждают, что заказчик преступления находится в России, к операции причастны российские спецслужбы.