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Кадровые назначения в ВС, сокращение госдолга, женщины-военнослужащие в параде. Главное за четверг
01.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
. Чем еще удивил последний день весны — читайте в нашей подборке новостей.
Политика
Армия должна эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы. Это важнейшее требование Президент озвучил на совещании, посвященном обсуждению итогов проверки Вооруженных Сил. О чем еще говорилось на совещании — читайте
Владимир Макей
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков
Дональд Трамп встретился с фотомоделью и звездой реалити-шоу Ким Кардашьян. Это уже само по себе необычно. Но вот выбранная тема для обсуждения
Вчера мы услышали грозный отголосок "лихих" 2007-2008 годов, когда разразился глобальный экономический кризис. Политический кризис в Италии пошатнул европейские финансовые рынки.
Общество
Отличная новость, особенно в преддверии Дня защиты детей. Детворы в Беларуси с 2010 года стало больше. Насколько — читайте
Ланская полола цветы, а Тео собирал металлолом. Узнайте,
Работа работой, но каникулы придумывали не для того. Поэтому
Если же такой активный отдых вам не по душе, то вот вам отличная новость. По горящим путевкам в июне
А какие курорты
За три года, прошедших с предыдущего съезда Белорусского республиканского союза молодежи, у организации появилось немало интересных инициатив, а традиционные акции стали еще значимее и масштабнее.
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Электронные рецепты и очереди, планшеты и онлайн-консультация: к 2022 году медучреждения страны планируют
В Минске прошла репетиция парада ко Дню Независимости, в котором впервые
Экономика
Госдолг Беларуси на 1 мая составил 42,3 миллиарда рублей и
Чему учить детей, чтобы их жизнь удалась? Рынок труда не перевернулся с ног на голову, он вращается во всех плоскостях, и совершенно непонятно, кто будет востребован после очередной промышленной революции. Как раз главный удар со стороны высоких технологий несут скорее не синие, а белые воротнички. За подробностями —
Почему до сих пор многие благоговеют перед Западом, а белорусского производителя ни в грош не ставят? Разбираемся
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31 мая Игорь Николаев "
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Мир по определению агрессивен к тем, кто не похож на других. Тем ценнее каждый проект, помогающий понять главное: люди разные, и “другой” вовсе не означает “плохой”. Здесь мы рассказываем о том,
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Сегодня, 31 мая, легенда французского футбола Зинедин Зидан сделал официальное заявление о том, что
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А в США, наоборот, разрешили смертельно больным
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Многие мамы наверняка согласятся, что летом детей трудно заставить поесть. Миски с супом и тарелки с котлетами отставляются в сторону. Но может и не стоит в жару нагружать организм тяжелыми блюдами. Тем более что вокруг зреет столько ягод, фруктов, овощей. Приготовьте из них для ребенка легкие, но вкусные и витаминные блюда, от которых он вряд ли откажется.
Недавно Витебск всколыхнула статья в одном из интернет-изданий, зарегистрированном где-то в России, но пасущемся на информационном поле белорусского города. Автор бил тревогу и заботливо предупреждал горожан: будьте бдительны, в Витебске бесчинствуют люди "южной" национальности. Со ссылкой на неведомого очевидца, якобы обратившегося в редакцию, он рассказал леденящую кровь историю. Подробности истории о том, из чего делали шашлык в Витебске, читайте
Есть идеи, которые могут только навредить, причем не только тем, кто их разделяет, но и тем, кому просто не посчастливилось оказаться рядом.
Московский тренер по восточным единоборствам Николай Тысевич 8 лет назад решил коренным образом изменить жизнь. Карьере в шумном мегаполисе предпочел деревенскую идиллию на дедовской вотчине в деревне Калужщино Ушачского района Витебской области. Здесь, на берегу живописного озера, он теперь ведет свое большое крестьянское хозяйство и строит детский оздоровительный спортивный лагерь. Так
"Белый дом у молочников, красный — у клубничников".
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