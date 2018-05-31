﻿ Кадровые назначения в ВС, сокращение госдолга, женщины-военнослужащие‍ в параде. Главное за четверг. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кадровые назначения в ВС, сокращение госдолга, женщины-военнослужащие‍ в параде. Главное за четверг

01.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
Размер текста:
A
A
A
. Чем еще удивил последний день весны — читайте в нашей подборке новостей.



Политика

Армия должна эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы. Это важнейшее требование Президент озвучил на совещании, посвященном обсуждению итогов проверки Вооруженных Сил. О чем еще говорилось на совещании — читайте здесь.


Владимир Макей совершает ответный двусторонний визит по приглашению заместителя премьер-министра — министра иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерса, побывавшего в Беларуси в марте прошлого года. В пятницу состоятся переговоры с ним.


Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков прибыл с рабочим визитом в столицу Таджикистана Душанбе, где 1 июня пройдет Совет глав правительств СНГ.


Дональд Трамп встретился с фотомоделью и звездой реалити-шоу Ким Кардашьян. Это уже само по себе необычно. Но вот выбранная тема для обсуждения оказалась совсем уж неожиданной

Вчера мы услышали грозный отголосок "лихих" 2007-2008 годов, когда разразился глобальный экономический кризис. Политический кризис в Италии пошатнул европейские финансовые рынки. Что сейчас происходит в Италии?



Общество

Отличная новость, особенно в преддверии Дня защиты детей. Детворы в Беларуси с 2010 года стало больше. Насколько — читайте здесь.


Ланская полола цветы, а Тео собирал металлолом. Узнайте, как звезды проводили школьные каникулы. А где сегодня подработать белорусскому школьнику?


Работа работой, но каникулы придумывали не для того. Поэтому здесь мы поделились идеями для незабываемых школьных походов.

Если же такой активный отдых вам не по душе, то вот вам отличная новость. По горящим путевкам в июне можно отдохнуть более чем в 20 белорусских санаториях.

А какие курорты выбирают для отдыха с детьми белорусские медийные персоны?


За три года, прошедших с предыдущего съезда Белорусского республиканского союза молодежи, у организации появилось немало интересных инициатив, а традиционные акции стали еще значимее и масштабнее. Здесь мы составили топ самых ярких проектов БРСМ. 


Узнайте, почему в последние дни минчане стали чаще вызывать "скорую".

Электронные рецепты и очереди, планшеты и онлайн-консультация: к 2022 году медучреждения страны планируют полностью отказаться от бумажных носителей.


В Минске прошла репетиция парада ко Дню Независимости, в котором впервые примут участие женщины-военнослужащие‍.




Экономика

Госдолг Беларуси на 1 мая составил 42,3 миллиарда рублей и увеличился по сравнению с началом текущего года на BYN 87,3 миллиона, или на 0,2%.

Чему учить детей, чтобы их жизнь удалась? Рынок труда не перевернулся с ног на голову, он вращается во всех плоскостях, и совершенно непонятно, кто будет востребован после очередной промышленной революции. Как раз главный удар со стороны высоких технологий несут скорее не синие, а белые воротнички. За подробностями — сюда.



Почему до сих пор многие благоговеют перед Западом, а белорусского производителя ни в грош не ставят? Разбираемся в этом материале.

Глава "Белнефтехима" рассказал, когда определится механизм изменения цен на топливо.



Культура

В Национальной библиотеке презентовали первую книгу, посвященную Году малой родины.


31 мая Игорь Николаев "выпил за любовь".


Журнал Time выбрал лучшие телесериалы, которые вышли на экраны за первые шесть месяцев 2018 года.


Мир по определению агрессивен к тем, кто не похож на других. Тем ценнее каждый проект, помогающий понять главное: люди разные, и “другой” вовсе не означает “плохой”. Здесь мы рассказываем о том, что такое инклюзивный театр.


В Латвии пожарный поймал выпавшего из окна человека на лету. Здесь есть видео.


Спорт

Австралийские математики назвали победителя чемпионата мира по футболу.

Сегодня, 31 мая, легенда французского футбола Зинедин Зидан сделал официальное заявление о том, что покидает пост главного тренера мадридского "Реала".


Александра Саснович проиграла во втором круге Открытого чемпионата Франции "Ролан Гаррос".

Вадим Скрипченко покинул пост главного тренера махачкалинского футбольного клуба "Анжи".


В мире

За перестрелку, случившуюся в бельгийском городе Льеже, ответственность взяла на себя одна из террористических организаций.



А теперь череда запретов. В Дании официально запретили паранджу, а в Германии — дизельные автомобили.

А в США, наоборот, разрешили смертельно больным принимать экспериментальные лекарства.



Что еще почитать?

Многие мамы наверняка согласятся, что летом детей трудно заставить поесть. Миски с супом и тарелки с котлетами отставляются в сторону. Но может и не стоит в жару нагружать организм тяжелыми блюдами. Тем более что вокруг зреет столько ягод, фруктов, овощей. Приготовьте из них для ребенка легкие, но вкусные и витаминные блюда, от которых он вряд ли откажется. Здесь мы приготовили летнее меню из доступных продуктов.



Недавно Витебск всколыхнула статья в одном из интернет-изданий, зарегистрированном где-то в России, но пасущемся на информационном поле белорусского города. Автор бил тревогу и заботливо предупреждал горожан: будьте бдительны, в Витебске бесчинствуют люди "южной" национальности. Со ссылкой на неведомого очевидца, якобы обратившегося в редакцию, он рассказал леденящую кровь историю. Подробности истории о том, из чего делали шашлык в Витебске, читайте здесь.

Есть идеи, которые могут только навредить, причем не только тем, кто их разделяет, но и тем, кому просто не посчастливилось оказаться рядом. Здесь мы перечислили 5 вредных идей об устройстве мира.


Московский тренер по восточным единоборствам Николай Тысевич 8 лет назад решил коренным образом изменить жизнь. Карьере в шумном мегаполисе предпочел деревенскую идиллию на дедовской вотчине в деревне Калужщино Ушачского района Витебской области. Здесь, на берегу живописного озера, он теперь ведет свое большое крестьянское хозяйство и строит детский оздоровительный спортивный лагерь. Так чего же ищет семья москвичей в тихой белорусской деревне?


"Белый дом у молочников, красный — у клубничников". Здесь мы приготовили репортаж из клубничной столицы Беларуси.



Хорошего окончания рабочей недели и таких же новостей!



 
Теги: Новости, Витебск
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
. Чем еще удивил последний день весны — читайте в нашей подборке новостей. Политика Армия должна эффективно реагировать на современные вызовы и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Jaguar Land Rover научит беспилотники ездить по тяжелому бездорожью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.06.2018
Варяг-пресс
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Прамень
Раёны весник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика