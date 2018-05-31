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Сталлоне снимет фильм о боксере Джонсоне, помилованном Трампом

01.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Картина будет сниматься на киностудии Сталлоне вместе с компанией Metro Goldwyn Mayer Pictures. Сталлоне был на церемонии, когда Дональд Трамп подписал документ о посмертном помиловании Джека Артура Джонсона, которого в 1913 году осудили на 366 дней тюрьмы за то, что он перевозил из одного штата в другой женщину "в аморальных целях".

На боксера написала заявление в полицию женщина, с которой он был в любовной связи с 1909 по 1910 год. Тогда против боксера возбудили дело. При этом ситуация, которая послужила поводом для обвинения, случилась до принятия соответствующего закона. Присяжные, в числе которых были лишь белокожие американцы, обвинили боксера в совершении этого преступления.




 
 
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Картина будет сниматься на киностудии Сталлоне вместе с компанией Metro Goldwyn Mayer Pictures. Сталлоне был на церемонии, когда Дональд Трамп подписал документ о...
 
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