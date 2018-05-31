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Джузеппе Конте согласился возглавить правительство Италии
01.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
По его словам, церемония принесения присяги пройдет в пятницу в 16.00 по местному времени (17.00 по минскому).
У Конте ранее уже был премьерский мандат. Ему пришлось отказаться от него 27 мая, так как Маттареллой не был утвержден состав кабинета. Конте будет возглавлять политическое правительство от партий "Движение "5 звезд" и "Лига", которые числятся победителями парламентских выборов 4 марта.
В основе этого коалиционного кабинета лежит "правительственный контракт", так называемая программа, в которой перечислены 30 главенствующих задач.
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По его словам, церемония принесения присяги пройдет в пятницу в 16.00 по местному времени (17.00 по минскому). У Конте ранее уже был премьерский мандат. Ему...
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