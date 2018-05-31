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Во Флориде подъемный кран упал на жилые дома
01.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Кран применялся для строительства линий электропередачи. Почему он упал — сейчас выясняется.
Известно, что кран пробил крышу одного из домов, здание сильно повреждено.
О состоянии пострадавших не сообщается.
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ТАСС со ссылкой на местных пожарных. Simply incredible that nobody was seriously injured today. Aerial shot from our UAV (Drone-57). #Lauderhill #cranecollapse #drone pic.twitter.com/1lv7D5cmKC — Lauderhill Fire PIO (@LauderhillFDPIO) 30 мая...
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