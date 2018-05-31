|
На борисовском полигоне второй раз за сутки загорелись бытовые отходы
01.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
На место выехали спасатели вместе с работниками предприятия.
По состоянию на 9 часов вечера, чтобы потушить возгорание мусора, на место выехали 38 единиц техники. В тушении были задействованы 89 человек, из них 14 единиц техники МЧС и 59 пожарных.
Обошлось без пострадавших.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На место выехали спасатели вместе с работниками предприятия. По состоянию на 9 часов вечера, чтобы потушить возгорание мусора, на место выехали 38 единиц...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)