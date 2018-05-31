В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На борисовском полигоне второй раз за сутки загорелись бытовые отходы На место выехали спасатели вместе с работниками предприятия. По состоянию на 9 часов вечера, чтобы потушить возгорание мусора, на место выехали 38 единиц...

На место выехали спасатели вместе с работниками предприятия.По состоянию на 9 часов вечера, чтобы потушить возгорание мусора, на место выехали 38 единиц техники. В тушении были задействованы 89 человек, из них 14 единиц техники МЧС и 59 пожарных.Обошлось без пострадавших.