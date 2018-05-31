Фото БФЛА

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Алина Талай снова установила национальный рекорд в беге на 100 метров с барьерами Фото БФЛА На международном турнире Liese Prokop Memorial в австрийском Санкт-Пельтене белоруска в квалификации пробежала 100 метров за 12,61 секунды, а в решающем...

На международном турнире Liese Prokop Memorial в австрийском Санкт-Пельтене белоруска в квалификации пробежала 100 метров за 12,61 секунды, а в решающем забеге она пришла с первым результатом в 12,41 секунды, обогнав немецкую бегунью Синди Роледер, которая показала результат в 12,89 секунды.Прошлый рекорд страны на этой дистанции был равен 12,63 секунды. Его Алина Талай установила в финале чемпионата мира в Пекине в 2015 году, где она взяла третье место. Так, один из лидеров отечественной сборной по легкой атлетике за вечер 2 раза переустановила национальный рекорд.Нынешний результат Алины Талай в Санкт-Пельтене в 12,41 секунды — второй в мире за этот сезон. Быстрее в этом году стометровку с барьерами преодолела только пуэрториканка Жасмин Камачо-Куинн, которая 13 мая в американском Ноксвилле пробежала спринт за 12,40 секунды.