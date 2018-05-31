В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пьяный бесправник сбил на переходе женщину с ребенком ДТП случилось сегодня, 31 мая, примерно в 19.30. 75-летний пенсионер ехал по улице Матусевича со стороны улицы Лещинского. На пешеходном переходе он сбил 25-летнюю...

ДТП случилось сегодня, 31 мая, примерно в 19.30. 75-летний пенсионер ехал по улице Матусевича со стороны улицы Лещинского. На пешеходном переходе он сбил 25-летнюю мать с ребенком трех лет. Они шли на зеленый свет. Ребенка госпитализировали с черепно-мозговой травмой тяжелой степени, переломом затылочной кости. Женщину тоже госпитализировали.В ГАИ сообщают, что водитель был явно пьян, при этом у него ранее отобрали права. Этого человека не раз задерживали за езду на транспортном средстве после лишения водительских прав. Он пытался обжаловать решение инспекторов в свою пользу.На место ДТП выезжала оперативно-следственная группа.