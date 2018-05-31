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В Светлогорске молодой мужчина утонул в Березине
01.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Свидетелем произошедшего стала женщина-рыбачка, она позвонила в милицию. Водолазы местной спасательной станции достали тело около полудня.
- Купался погибший в запрещенном месте, – констатировали в Гомельской областной организации ОСВОД.
По факту трагедии проводится проверка, назначены экспертизы.
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Свидетелем произошедшего стала женщина-рыбачка, она позвонила в милицию. Водолазы местной спасательной станции достали тело около полудня. - Купался...
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