|
Минчанин похитил у подростка 15 рублей и теперь может лишиться свободы на 4 года
01.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Милиция нашла мужчину в тот же день. За такой поступок ему придется серьезно поплатиться.
Начальник Ленинского РУВД Минска Павел Кудравец объясняет:
— Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 206 УК Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает наказание общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Милиция нашла мужчину в тот же день. За такой поступок ему придется серьезно поплатиться. Начальник Ленинского РУВД Минска Павел Кудравец объясняет: ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)