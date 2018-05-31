﻿ Накануне в Минске провели репетицию пешего парада ко Дню Независимости. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Накануне в Минске провели репетицию пешего парада ко Дню Независимости

01.06.2018 08:20 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Продолжается подготовка ко Дню Независимости. Накануне в Минске провели репетицию пешего парада. Не обойдётся в этом году без сюрпризов. Вместе с мужчинами строевой шаг будут чеканить и девушки.

Сводная коробочка – почти две сотни красавиц дружно в ногу оттачивают движения и тренируются в построении расчётов. Это первый подобный эксперимент в Беларуси, но лёгкость и изящество, с которым марширует «женский полк», производит впечатление.

Более 3200 солдат, 18 пеших расчётов. И, конечно, элита строевой – рота почётного караула. Кстати, в День Независимости прохождение пеших расчётов займёт восемь минут. Но! Чтобы сделать всё филигранно и безукоризненно, тренировки проходят по три раза в неделю, а впереди ещё и два генеральных прогона. Это ночные репетиции, которые пройдут на месте проведения парада.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
​Продолжается подготовка ко Дню Независимости. Накануне в Минске провели репетицию пешего парада. Не обойдётся в этом году без сюрпризов. Вместе с мужчинами...
 
Новости дня
Новости разные
 
Легпром: нулевой прирост зарплат и 5000 работников на неполном рабочем дне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.06.2018
Варяг-пресс
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Прамень
Раёны весник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика