Накануне в Минске провели репетицию пешего парада ко Дню Независимости

Продолжается подготовка ко Дню Независимости. Накануне в Минске провели репетицию пешего парада. Не обойдётся в этом году без сюрпризов. Вместе с мужчинами строевой шаг будут чеканить и девушки.

Сводная коробочка – почти две сотни красавиц дружно в ногу оттачивают движения и тренируются в построении расчётов. Это первый подобный эксперимент в Беларуси, но лёгкость и изящество, с которым марширует «женский полк», производит впечатление.

Более 3200 солдат, 18 пеших расчётов. И, конечно, элита строевой – рота почётного караула. Кстати, в День Независимости прохождение пеших расчётов займёт восемь минут. Но! Чтобы сделать всё филигранно и безукоризненно, тренировки проходят по три раза в неделю, а впереди ещё и два генеральных прогона. Это ночные репетиции, которые пройдут на месте проведения парада.