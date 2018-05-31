​США и Евросоюз на пороге торговой войны

С 1 июня американская администрация вводит таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из ЕС.

Эксперты отмечают, что это приведёт к ответным мерам со стороны Брюсселя. И окажет влияние не только на ситуацию в трансатлантическом регионе, но и в целом на мировую торговлю. В последнее время делегации из Евросоюза и США провели серию переговоров по этому поводу, но компромисса пока достигнуть не удалось.