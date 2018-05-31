РОЧС проводит мероприятия к Международному дню защиты детей





Уважаемые жители г. Кировска!

Кировский РОЧС приглашает Вас посетить праздничное мероприятие, посвященному Международному дню защиты детей, которое будет проходить 1 июня 2018 года на площади им.Кирова райцентра с 11:00 до 13:00.

Всем желающим представится возможность принять участие в викторине на противопожарную тематику, с пользой провести время на игровых площадках, примерить на себя боевую одежду спасателя, а также стать обладателем пригласительного билета на экскурсию в ПАСЧ-1 г.Кировска и многое другое.

Всех юных участников мероприятия ждут призы!