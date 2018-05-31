﻿ Женщина-кошка. Серена Уильямс играет на "Ролан-Гаррос" в экстравагантном комбинезоне. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Женщина-кошка. Серена Уильямс играет на "Ролан-Гаррос" в экстравагантном комбинезоне

01.06.2018 08:28 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс на этой неделе впервые сыграла на турнире «Большого шлема» после того, как стала матерью. Сыграла успешно, стартовав на «Ролан Гаррос» с побед над 70-й ракеткой планеты Кристиной Плишковой и Эшли Барти (№ 17 рейтинга WTA). Но сразила всех 36-летняя американка вовсе не этим, а экстравагантным нарядом.


Фото: Reuters

Комбинезон женщины-кошки с отделкой в виде бюстье и красным поясом вызвал живое обсуждение не только в стане зрителей, но и в среде теннисисток, которые не стеснялись делать непрозрачные выводы о том, что легендарной Серене позволено гораздо больше, чем другим.

Позднее Серена объяснила, что смелый дизайн — это не просто дань моде или желание выделиться. Оказывается — это наряд со смыслом и символизирует стойкость всех женщин, которым пришлось пережить многое на пути к материнству, а затем «вернуться и быть бесстрашными».

Как признавалась сама теннисистка через 5 месяцев после появления на свет дочери, у спортсменки были серьезные проблемы из-за тромбов в легких. В итоге первые шесть недель после родов Серена провела в постели.

В новом костюме мама-теннисистка, имеющая к тому же магазин собственной дизайнерской одежды, чувствует себя супергероиней. Но броский наряд несет не только эстетическую нагрузку, но и функциональную: леггинсы имеют компрессионный эффект, который необходим из-за той самой легочной эмболии, возникшей у спортсменки после родов.


Фото: Reuters

В принципе, «компрессионный эффект», о котором рассказала Серена Уильямс, вполне можно рассматривать как легальное обоснование нарушений экипировки, о которых заговорили другие теннисистки.

Австралийка Арина Родионова, комментируя в твиттере наряд Уильямс, обратила внимание на леггинсы.

— Я ничего не имею против наряда Серены, и вообще он выглядит здорово. Но мне интересно, почему его разрешили, хотя в правилах написано, что леггинсы могут быть только до середины лодыжки и всегда нужно носить юбку или шорты. Правила поменялись?


Фото: Reuters

После дискуссии в твиттере Родионова признала, что, возможно, на турнирах «Большого шлема» решения по таким вопросам принимают организаторы. Но при этом она пообещала:

— На следующей неделе я попробую выйти на корт в подобном наряде и попрошу друзей заснять, как быстро меня с него выпроводят (наверное, при помощи охраны), — приводит Sports.ru слова Арины Родионовой.


Фото: Reuters

Россиянка Алла Кудрявцева также отметила, что правила запрещают носить леггинсы так, как это делает Серена.

— Меня много раз просили надеть юбку поверх леггинсов. Или же снять их, так тоже бывало. И это случалось как на «Больших шлемах», так и на турнирах WTA.

Однако россиянка выразила надежду, что из-за американки это правило, которое многие игроки не любят, изменится.

Если такое действительно произойдет, придется признать это заслугой бесстрашной супергероини в комбинезоне женщины-кошки.


Фото: Reuters

А пока в 3-м круге «Ролан Гаррос» Серену Уильямс ждет серьезное испытание 11-й ракеткой мира Юлией Гёргес из Германии.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Серена Уильямс на этой неделе впервые сыграла на турнире "Большого шлема" после того, как стала матерью. Сыграла успешно. Но сразила всех 36-летняя американка вовсе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Роботы-эмпаты и секс на расстоянии. Секс-тренды, которые нас ждут в будущем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.06.2018
Варяг-пресс
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Прамень
Раёны весник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика