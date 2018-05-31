|
Женщина-кошка. Серена Уильямс играет на "Ролан-Гаррос" в экстравагантном комбинезоне
Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс на этой неделе впервые сыграла на турнире «Большого шлема» после того, как
Комбинезон женщины-кошки с отделкой в виде бюстье и красным поясом вызвал живое обсуждение не только в стане зрителей, но и в среде теннисисток, которые не стеснялись делать непрозрачные выводы о том, что легендарной Серене позволено гораздо больше, чем другим.
Позднее Серена объяснила, что смелый дизайн — это не просто дань моде или желание выделиться. Оказывается — это наряд со смыслом и символизирует стойкость всех женщин, которым пришлось пережить многое на пути к материнству, а затем «вернуться и быть бесстрашными».
Как признавалась сама теннисистка через 5 месяцев после появления на свет дочери, у спортсменки
В новом костюме мама-теннисистка, имеющая к тому же магазин собственной дизайнерской одежды, чувствует себя супергероиней. Но броский наряд несет не только эстетическую нагрузку, но и функциональную: леггинсы имеют компрессионный эффект, который необходим из-за той самой легочной эмболии, возникшей у спортсменки после родов.
В принципе, «компрессионный эффект», о котором рассказала Серена Уильямс, вполне можно рассматривать как легальное обоснование нарушений экипировки, о которых заговорили другие теннисистки.
Австралийка Арина Родионова, комментируя в
— Я ничего не имею против наряда Серены, и вообще он выглядит здорово. Но мне интересно, почему его разрешили, хотя в правилах написано, что леггинсы могут быть только до середины лодыжки и всегда нужно носить юбку или шорты. Правила поменялись?
После дискуссии в твиттере Родионова признала, что, возможно, на турнирах «Большого шлема» решения по таким вопросам принимают организаторы. Но при этом она пообещала:
— На следующей неделе я попробую выйти на корт в подобном наряде и попрошу друзей заснять, как быстро меня с него выпроводят (наверное, при помощи охраны), — приводит
Россиянка
— Меня много раз просили надеть юбку поверх леггинсов. Или же снять их, так тоже бывало. И это случалось как на «Больших шлемах», так и на турнирах WTA.
Однако россиянка выразила надежду, что из-за американки это правило, которое многие игроки не любят, изменится.
Если такое действительно произойдет, придется признать это заслугой бесстрашной супергероини в комбинезоне женщины-кошки.
А пока в 3-м круге «Ролан Гаррос» Серену Уильямс ждет серьезное испытание 11-й ракеткой мира Юлией Гёргес из Германии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Серена Уильямс на этой неделе впервые сыграла на турнире "Большого шлема" после того, как стала матерью. Сыграла успешно. Но сразила всех 36-летняя американка вовсе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)