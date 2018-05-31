Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс на этой неделе впервые сыграла на турнире «Большого шлема» после того, как стала матерью . Сыграла успешно, стартовав на «Ролан Гаррос» с побед над 70-й ракеткой планеты Кристиной Плишковой и Эшли Барти (№ 17 рейтинга WTA). Но сразила всех 36-летняя американка вовсе не этим, а экстравагантным нарядом.



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Комбинезон женщины-кошки с отделкой в виде бюстье и красным поясом вызвал живое обсуждение не только в стане зрителей, но и в среде теннисисток, которые не стеснялись делать непрозрачные выводы о том, что легендарной Серене позволено гораздо больше, чем другим.

Позднее Серена объяснила, что смелый дизайн — это не просто дань моде или желание выделиться. Оказывается — это наряд со смыслом и символизирует стойкость всех женщин, которым пришлось пережить многое на пути к материнству, а затем «вернуться и быть бесстрашными».

Как признавалась сама теннисистка через 5 месяцев после появления на свет дочери, у спортсменки были серьезные проблемы из-за тромбов в легких. В итоге первые шесть недель после родов Серена провела в постели.

В новом костюме мама-теннисистка, имеющая к тому же магазин собственной дизайнерской одежды, чувствует себя супергероиней. Но броский наряд несет не только эстетическую нагрузку, но и функциональную: леггинсы имеют компрессионный эффект, который необходим из-за той самой легочной эмболии, возникшей у спортсменки после родов.



Фото: Reuters

В принципе, «компрессионный эффект», о котором рассказала Серена Уильямс, вполне можно рассматривать как легальное обоснование нарушений экипировки, о которых заговорили другие теннисистки.

Австралийка Арина Родионова, комментируя в твиттере наряд Уильямс, обратила внимание на леггинсы.

— Я ничего не имею против наряда Серены, и вообще он выглядит здорово. Но мне интересно, почему его разрешили, хотя в правилах написано, что леггинсы могут быть только до середины лодыжки и всегда нужно носить юбку или шорты. Правила поменялись?



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После дискуссии в твиттере Родионова признала, что, возможно, на турнирах «Большого шлема» решения по таким вопросам принимают организаторы. Но при этом она пообещала:

— На следующей неделе я попробую выйти на корт в подобном наряде и попрошу друзей заснять, как быстро меня с него выпроводят (наверное, при помощи охраны), — приводит Sports.ru слова Арины Родионовой.



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Россиянка Алла Кудрявцева также отметила, что правила запрещают носить леггинсы так, как это делает Серена.

— Меня много раз просили надеть юбку поверх леггинсов. Или же снять их, так тоже бывало. И это случалось как на «Больших шлемах», так и на турнирах WTA.

Однако россиянка выразила надежду, что из-за американки это правило, которое многие игроки не любят, изменится.

Если такое действительно произойдет, придется признать это заслугой бесстрашной супергероини в комбинезоне женщины-кошки.



Фото: Reuters

А пока в 3-м круге «Ролан Гаррос» Серену Уильямс ждет серьезное испытание 11-й ракеткой мира Юлией Гёргес из Германии.