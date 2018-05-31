Роботы-эмпаты и секс на расстоянии. Секс-тренды, которые нас ждут в будущем

Какое будущее нас ждет в сфере чувственных отношений? Что у нас за перспективы и какой будет их обратная сторона? О секс-трендах рассуждает психотерапевт Василина Данилова.

Не нужно быть футуристом-провидцем, чтобы заметить, как неотвратимо технологии захватывают жизнь землян.

Например, уже есть люди, чьи сексуальные пристрастия напрямую связаны с компьютерными технологиями. Они называются цифросексуалами. Как рождаются предложения для этой группы потребителей? Где берутся идеи?





Оказывается, в разных городах мира регулярно проходят такие мероприятия как секс-хакатоны, где специалисты разных областей разработки программного обеспечения обмениваются опытом и демонстрируют свои достижения в технологиях секс-индустрии.

В них также участвуют врачи, психологи и социологи, которые оценивают последствия внедрения секс-технологий в нашу жизнь, философствуют об этической и юридической сторонах сексуальных отношений с роботами и виртуальных изнасилованиях.

Итак, что нам предложит завтрашний день для реализации самых причудливых предпочтений?

Роботы

Мировой центр развития робототехники — Япония. Она же центр развития сексуальных развлечений. Неудивительно, что эти два направления так тесно переплелись, и создание роботов для секс-развлечений — одна из серьезных задач людей, занятых в этой сфере.

Сейчас основной приоритет — развитие искусственного интеллекта, чтобы максимально точно имитировать настоящего партнера. Пока что многим людям секс-роботы кажутся жуткими и уж точно не сексуальными, но постепенно они станут совершеннее и эта неприязнь спадет.

Не только японцы занимаются разработкой секс-роботов. Так, в 2017 году американская компания Abyss Creations представила секс-куклу Harmony AI с роботизированной говорящей головой, соединенной с силиконовым телом, стоимостью 10 000 $. «Девушка» может говорить, запоминать ваши предпочтения, распознавать эмоции и соответственно на них реагировать, примитивно шутить, цитировать Шекспира… Словом, обещает быть идеальным компаньоном для общения без осложнений.





Конкуренцию Abyss Creations составляет китайская компания DS Doll, которая также работает над созданием роботизированной говорящей головы для будущих секс-кукол. Управляет головой приложение на смартфоне или игровой контроллер. В продажу полуроботы из Китая предположительно поступят уже в этом году.

Не обижены вниманием и женщины. Для них создан мужской сексбот с функцией объятий, но, судя по цене, не такой умный, как Гармония. Однако создатели уверены, что женщинам эта игрушка понравится.





Ожидается, что к 2033 году появятся роботизированные копии порнозвезд и представителей шоу-бизнеса. Здесь вспомним представленную в 2016 году роботизированную куклу Mark 1, за основу внешности которой взяли черты лица Скарлетт Йоханссон.

Все прогнозируемые даты внедрения технических новинок, приведенные в статье, были озвучены на нью-йоркском секс-хакатоне в июне 2017 года.

Технический прогресс на службе удовлетворения физических потребностей человека — это прекрасно. Однако тут же встает этический вопрос: далеко не факт, что роботы станут более легальным способом удовлетворения, чем проституция.

Правда, скорее всего, лет через 20 секс с роботом перестанет быть более необычным, чем, например, однополый секс или мастурбация. Основными потребителями, скорее всего, будут люди с инвалидностью и особенностями психики, которые часто чувствуют острую нехватку близости.

Порнография нового разлива

С развитием технологий производство порнороликов становится все проще, а сами ролики — все доступнее. Однако среди всей этой массы люди не могут найти то, что сможет их удовлетворить в полной мере. Поэтому, скорее всего, порнография в будущем станет более узконаправленной. Уже существует услуга «порно на заказ», которая обеспечивает воплощение сексуальных фантазий клиента, в чем бы они ни выражались. По сути, это создание фильма по индивидуальному сценарию. Стоит такая услуга от нескольких десятков до сотен тысяч долларов.

Огромное влияние на содержание порнороликов оказывает развитие компьютерной графики и нейросетей. Уже появилась технология, которая позволяет худо-бедно заменить лицо одной девушки в видео лицом другой. Создается иллюзия доступности абсолютно любого партнера — для одних это выглядит заманчиво, для других — пугающе.

Виртуальная реальность

Система виртуальной реальности вывела индустрию развлечений на совершенно новый уровень «погружения». Вместо простого плоского изображения используется трехмерное, которое создает эффект присутствия и даже дает возможность взаимодействия при помощи контроллеров. Они ощущаются как собственные руки пользователя.





Ролевые онлайн-игры для взрослых пытаются соединить реальный и виртуальный миры с помощью высокотехнологичных секс-игрушек, motion-capture (метод анимации) и VR-технологий, которые обещают быть фотореалистичными уже к 2024 году (сейчас их графика выглядит не слишком возбуждающе).

Создатели VR-шлемов к 2030 году обещают освоить технологию «чтения мозга». То есть создать операционную систему, которая позволит считывать нейронную активность мозга и перенаправлять ее в виде конкретных действий в виртуальный мир. Тогда люди смогут заниматься сексом с помощью шлемов, передающих на расстояние «сексуальную энергию». По описанию очень похоже на тантрический секс .

Гиперреалистичный секс на расстоянии может быть обеспечен технологией теледильдоники в сочетании с 3D-печатью интимных частей тела вашего любовника, вмонтированных затем в тело секс-робота. Эта технология предположительно будет активно использоваться уже к 2025 году.

Кстати, виртуальный минет можно заказать на специальном ресурсе уже с конца 2016 года.

Разработка «переносных» секс-персонажей (аватаров)

За реализацию такой идеи в 2016 году взялась инициативная группа BodAI. Суть в том, чтобы создать некий «облачный искусственный интеллект», который можно будет обучать и переносить от устройства к устройству (от одного «тела» к другому): на мобильный телефон, планшет, в мир виртуальной реальности, а также к роботизированной секс-кукле. При этом BodAI стремятся создать не просто некий искусственный интеллект для плотских утех, а «переносного» друга-компаньона, с которым можно будет общаться.

Также виртуальная реальность поддерживает многопользовательскую систему, что позволяет участвовать в подобных играх сразу нескольким игрокам. Она же помогает людям, не принимающим свою внешность, либо тем, кому есть что скрывать, заменить настоящего себя виртуальным аватаром. Это поможет лучше взаимодействовать с реальными людьми (при желании вообще с ними контактировать), избавившись от потенциальных предрассудков с их стороны или и вовсе физического отвращения.

Полагаю, новые тренды в сфере сексуальности ориентированы в основном на молодежь, и все эти новинки вряд ли будут приняты доминирующей сейчас возрастной группой (от 45 и старше), предпочитающей оставить все как есть — старый добрый секс.

Чем же опасна для человечества такая интеграция технологий и чувств?

Доступность виртуального секса способствует атрофии навыков общения с противоположным полом. Неизбежная подстройка в реальных отношениях требует гибкости мышления, креативности, эмпатии, развития личности. Это все энергозатратно и не дает гарантированный результат.

В перспективе отношения с живыми людьми рискуют стать чем-то вроде экстремального вида спорта. C развитием цифровых технологий все реальнее заменить настоящих партнеров виртуальными. Виртуальные партнеры, наделенные искусственным интеллектом, не требуют практически никаких навыков общения, достаточно знания языка, чтобы они понимали команды пользователя. И нет никакого смысла повышать планку навыков общения для взаимодействия с ними, так как с точки зрения потенциального потребителя, чем проще — тем лучше.

Когда речь заходит об общении с виртуальным партнером, нельзя не упомянуть так называемые «симуляторы свиданий», которые из жанра визуальных новелл переросли практически в самостоятельный жанр компьютерных игр.

Во многих таких играх игроку предлагается выбрать один из предложенных вариантов ответа в диалоге с виртуальным партнером. Но дело в том, что зачастую среди ответов вообще нет неправильных (то есть тех, при выборе которых игрок не достигнет своей цели). Ну, а если игрок все-таки промахнется, он может вернуться к более раннему этапу, где еще не совершил этой ошибки, или поменять вариант ответа постфактум. Цель игры — получить расположение партнера, пусть и виртуального.

Эдакая сублимация реальных отношений, к которой, как правило, приходят люди, которые ощущают нехватку эмоций в этой сфере. Во многих играх этого жанра результатом общения с потенциальным партнером становится секс. И намеренная простота «уговоров» может вызвать у игроков неправильное представление о том, как проходит общение с противоположным полом в реальной жизни, о том, что вообще представляют собой отношения за пределами виртуального мира.

Кроме того, перевод сексуальности в виртуальный мир приводит к тому, что роль женщины постепенно сводится к простому воспроизводству населения. Ведь воспитание детей — слишком сложно и требует отдачи ресурсов без компенсации моральных и материальных затрат. Нужно быть очень творческим и высокоэнергичным человеком, чтобы вкладываться в будущие поколения. А политика потребления соблазняет людей жить одним днем и думать о личном комфорте и сиюминутном удовольствии.

Если раньше дети были эдакой «платой» за секс, то теперь, с совершенствованием средств контрацепции и увеличением их доступности, это больше не проблема. Что неизбежно ведет к демографическому кризису, старению наций.

Технологии секс-индустрии завтрашнего и даже сегодняшнего дня, конечно, впечатляют. Но главная ценность технического прогресса — в предоставляемой свободе выбора. Кто-то может получить глубокое удовлетворение только в близком душевном и физическом контакте и готов рискнуть, чтобы сделать шаг навстречу потенциальному партнеру. Кому-то важнее уберечь себя от боли разочарования и страха отвержения. Выбирать и нести ответственность за свой выбор только вам.

Берегите ваших партнеров!

Об авторе:

Василина Данилова, психотерапевт

Фото из архива Василины Даниловой