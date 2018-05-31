Международный день защиты детей отмечают 1 июня

Сегодня не только первый день лета, но и Международный день защиты детей. Анимационные шоу-программы, танцевальные флешмобы, фотозоны и многое другое.

В белорусских городах и сёлах сегодня устроят праздничные акции. Защита прав и интересов поколения next – одно из приоритетных направлений государственной политики. На гарантированную помощь, в том числе финансовую, семьи могут рассчитывать ещё до рождения малыша. А размер единовременных пособий после появления первенца составляет сейчас 2066 рублей. В прошлом году в Беларуси родились 103 тысячи детей, а самые популярные имена сейчас: Артём, Михаил, София и Полина.