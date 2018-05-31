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Тёплые проводы

01.06.2018 — Разное | Раёны весник  
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Недавно в Червенском РОВД проводили на пенсию бухгалтера Марию Николаевну ОВСЯНСКУЮ. Это было красивое торжественное мероприятие, на которое в актовом зале собрался весь личный состав. Марию Николаевну поприветствовали начальник РОВД Алексей ПРОТОПОВИЧ и заместитель начальника по идеологической работе и кадровому обеспечению Сергей КАЧАНОВИЧ. Они сказали много искренних, тёплых слов о прекрасной работе и доброжелательном характере своей сотрудницы, от души поблагодарили её за многолетний безупречный труд.

Тёплые проводы
– Мария Николаевна проработала у нас 20 лет, — отмечает Сергей КАЧАНОВИЧ. – До этого также 20 лет проработала в экспериментальной базе «Натальевск». Это замечательный сотрудник, неоднократно была награждена Почётными грамотами и благодарностями за отличную работу. Она исполнительная, доброжелательная, принципиальная, работу свою знает в совершенстве. Всегда «болела» за своё дело. Недавно у нас была ревизия, в ее работе не нашли ни одного недостатка! Это один такой факт на всю область. Весь коллектив очень уважает Марию Николаевну. Если ей понадобится помощь или возникнут проблемы – для нашего любимого бухгалтера дверь отдела всегда открыта!
…Получив подарки от коллектива и выслушав слова напутствия на новую часть жизни, Мария Николаевна от души поблагодарила всех и, конечно, на глаза навернулась слезинка… Но грустить на пенсии эта активная женщина не собирается. У неё есть сын Владимир и дочка Екатерина, подарившие Марии Николаевне то, с чем, а вернее, с кем, не заскучаешь! «Бабушка Маша» — вот какое неофициальное обращение будет теперь звучать гораздо чаще! Ведь Мария Николаевна и так очень много внимания уделяла внукам, когда работала. Теперь же у них столько совместных планов, что ещё неизвестно, хватит ли в сутках 24-часов, чтобы всё успевать! А кроме того, сейчас можно гораздо больше времени уделять и себе лично. Ведь пенсия – это просто начало новой жизни, наполненной многочисленными мечтами многих лет. Сотрудники Червенского РОВД желают Марии Николаевне удачного воплощения в жизнь всех накопленных мечтаний и планов!

Наталья КОРОЛЬКЕВИЧ. Фото автора

 
 
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Недавно в Червенском РОВД проводили на пенсию бухгалтера Марию Николаевну ОВСЯНСКУЮ. Это было красивое торжественное мероприятие, на которое в актовом зале...
 
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