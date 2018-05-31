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В Жлобинском районе проходит акция "Выход есть!"
01.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Министерство по чрезвычайным ситуациям и Белорусский республиканский союз молодежи запустили республиканскую акцию "Выход есть!". Совместный проект направлен на обеспечение пожарной безопасности и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с возгораниями социальных объектов и жилого сектора. Как сообщила газете "Новы дзень" специалист группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Жлобинского районного подразделения МЧС Татьяна СЕЛЮК, мероприятия в рамках акции будут проходить в течение года и в Жлобинском районе.
Так, члены БРСМ вместе со спасателями уже начали посещение социально-культурных объектов с целью проверки аварийных выходов, а во время рейдов по жилым домам и частному сектору они напоминают жителям о необходимости использования автоматических пожарных извещателей.
Работники Жлобинского районного подразделения МЧС совместно с активистами районного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» в Краснобережском государственном аграрном колледже проверили состояние пожарной безопасности на объекте, наличие свободного доступа к эвакуационным выходам, наличие первичных средств пожаротушения, а также провели совместные тактико-специальные учения с обслуживающим персоналом учреждения образования. Затем в актовом зале колледжа исполняющий обязанности заместителя начальника по оперативно-тактической работе Жлобинского районного подразделения МЧС Сергей Андрусевич подвел итоги учений и напомнил педагогам и учащимся алгоритм действий при пожаре, правила пользования первичными средствами пожаротушения и призвал присутствующих соблюдать правила безопасности в быту и на водоемах.
По материалам Жлобинского РОЧС подготовила Людмила КРИЧКО.
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Министерство по чрезвычайным ситуациям и Белорусский республиканский союз молодежи запустили республиканскую акцию "Выход есть!". Совместный проект...
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