Для огнеборцев выезд на подгорание пищи – явление не редкое. Накануне спасатели с сиреной мчались к общежитию, принадлежащему коммунальному хозяйству, где сработала сигнализация как раз по этому поводу.



Подобных случаев в пожарной практике происходит немало. Как правило, «пищевые» пожары не влекут за собой тяжелых последствий, максимум, на что придется потратиться хозяевам, – ремонт кухни и бытовой техники. Тем не менее, обстоятельства могут сложиться и крайне неблагоприятно: позднее сообщение спасателям, затухание газа, нахождение в квартире маленьких детей – все это в сочетании с горящим обедом на плите может закончиться большой трагедией. К тому же, помимо огромного количества канцерогенов, горелая пища выделяет удушливый дым. Итог простой – не оставляйте без присмотра готовящуюся пищу. Ведь простая невнимательность может привести к серьезному пожару.

Конечно, от забывчивости никто не застрахован. Но есть техническое устройство, которое почувствует дым и «заверещит» так, что поднимет не только заснувшего человека, но и соседей. Это – автономный пожарный извещатель. Прибор спасатели рекомендуют установить в каждом домовладении, и желательно, не один.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так К пожару может привести забывчивость Для огнеборцев выезд на подгорание пищи – явление не редкое. Накануне спасатели с сиреной мчались к общежитию, принадлежащему коммунальному хозяйству, где...