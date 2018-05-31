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К пожару может привести забывчивость
01.06.2018 — Разное | Чачэрскi веснiк
Для огнеборцев выезд на подгорание пищи – явление не редкое. Накануне спасатели с сиреной мчались к общежитию, принадлежащему коммунальному хозяйству, где сработала сигнализация как раз по этому поводу.
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Для огнеборцев выезд на подгорание пищи – явление не редкое. Накануне спасатели с сиреной мчались к общежитию, принадлежащему коммунальному хозяйству, где...
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