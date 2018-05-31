Чечерские спасатели призывают защитить детей

На грани

В Беларуси ежегодно регистрируется более полумиллиона случаев различных травм, из них пятую часть получают дети.

От внешних причин в 2016 году погибло 154 ребенка в возрасте до 17 лет, в 2017 году – 146 детей. Несмотря на разнообразие телесных повреждений у мальчишек и девчонок, причины, послужившие их совершению – типичны. Прежде всего, это неблагоустроенность внешней среды, халатность, недосмотр взрослых, неосторожное поведение ребенка в быту, на улице, во время игр, занятий спортом. Возникновению травм способствуют и психологические особенности малышей: любознательность, подвижность, эмоциональность, недостаток жизненного опыта, а отсюда – отсутствие чувства опасности, отмечают спасатели.





Обернулась трагедией забава

Наиболее часто разного рода травмы происходят в быту.

Это ушибы, ссадины, раны, переломы, вывихи и сотрясение мозга, в основном возникающие в результате падений.

И в большинстве случаев в детской травме виноваты взрослые: мы не научили, или не предупредили, или отвлеклись. Так, в прошлом году жуткая трагедия произошла в Гомеле. Двухлетний мальчик задохнулся, проглотив воздушный шарик, который принесла из школы его старшая сестра. Малыш держал его во рту и при этом принялся прыгать на кровати. При вдохе он заглотил шарик. Все произошло у мамы на глазах. Женщина пыталась самостоятельно оказать помощь сыну, но безрезультатно. Прибывшие медики также не смогли спасти мальчика.

У роковой черты

Падение из окна — одна из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах.

Дети остаются без присмотра, взбираются на подоконник, открывают окно и выпадают. Имеется подобный факт уже и в нынешнем году. В начале мая годовалая девочка выпала из окна первого этажа, когда мать отвлеклась буквально на секунду. Внизу была бетонная дорожка. Состояние ребенка стабильное, но тяжелое. Как подобного избежать? Отодвинуть от окон мебель, установить на окна специальные заглушки и объяснить детям, какими могут быть последствия. И, конечно, не оставляйте окна открытыми.

Четвероногий недруг

Общение с животными полезно детям, оно приобщает к добру и заботе о ближних, но это нужно четко контролировать, предупреждают спасатели.

Будучи самыми терпеливыми и спокойными, наши четвероногие товарищи могут проявить агрессию по отношению к ребенку, если он отбирает у них пищу, причиняет боль или пытается обидеть детенышей. Зимней порой в Новополоцке собака неожиданно укусила восьмимесячного малыша за голову, когда он вместе с матерью был в гостях у бабушки. В настоящее время его жизни ничего не угрожает. Известно, что собака была привита, имеет ветеринарный паспорт.

Помните, что действия домашних любимцев могут быть непредсказуемы, поэтому к любому животному нужно относиться с осторожностью.

Буря в чашке кипятка

Чем младше дети, тем опаснее последствия термических ожогов, тяжелее течение и серьезнее психологическая травма.

Большую часть пострадавших в результате ожогов составляют дети до 7 лет. Поэтому именно с маленькими ребятишками родители должны быть наиболее бдительны. Зачастую приходится иметь дело с термическими ожогами лица, грудной клетки, плеча или предплечья. И все происходит по недосмотру родителей – из-за оставленной на краю стола посуды с кипятком, когда ребенок может дотянуться до нее и опрокинуть на себя. Нередки ситуации, когда наливают ванну или купают дитя, не проверив температуру воды. Оградите своих чад от горячей плиты, пищи и утюга, открутите ручки конфорок, чтобы малыши не могли до них дотянуться, не ставьте на край стола посуду с горячей жидкостью, кастрюли и сковородки.

У воды не без беды

Дети обожают водные забавы, а вода, как известно, тоже таит опасность.

От внимательности и подготовленности родителей напрямую зависит жизнь и здоровье мальчишек и девчонок. Опасность, в особенности для маленького ребенка, представляют все емкости с водой. Отдых нужно планировать только в специально оборудованных местах. Дети возле воды должны находиться под пристальным вниманием взрослых. А если вы живете в непосредственной близости от водного объекта – постоянно напоминайте своему чаду правила безопасного поведения.