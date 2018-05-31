Белорусские музыканты, артисты, журналисты дарят подарки воспитанникам московских детских домов

«Под флагом добра». В день защиты детей белорусские музыканты, артисты, журналисты проводят концерты и дарят подарки воспитанникам московских детских домов.

В эти дни в российской столице проходит чемпионат мира по футболу. Но спорят пока не профессионалы, а творческие команды. Наша сборная «Арт-Старс» не только сражается за Кубок, но и участвует в благотворительной волонтёрской программе.

Команда Беларуси подготовила программу, рассчитанную на детей. Песни, танцы и даже фокусы: нашим артистам аплодировали воспитанники московского центра для семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Арт-футболисты участвуют и в сборе средств на лечение тяжелобольных детей.

На чемпионате мира по футболу среди творческих команд белорусы уже обыграли действующего чемпиона – Казахстан. И сыграли вничью с сильнейшей командой нынешнего турнира – сборной России. Но впереди ещё решающие поединки.