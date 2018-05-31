

Выпускные экзамены начинаются в белорусских школах, сообщает БЕЛТА.

Экзамены продлятся до 9 июня. Сегодня те, кто оканчивает 11 классов, будут писать изложение по белорусскому языку. Одиннадцатиклассники, выбравшие русский язык, напишут изложение 4 июня. Контрольная работа по математике назначена на 6 июня. Кроме того, выпускникам предстоят экзамены по иностранному языку и истории Беларуси.

Выпускники базовой школы 2 июня будут писать диктант по белорусскому языку, 5 июня — по русскому. Контрольная работа по математике предстоит 7 июня.

Тексты и задания будут объявлены по телевидению и радио, размещены на портале Министерства образования.

В этом учебном году в Беларуси функционируют 3 тыс. 67 учреждений общего среднего образования, в которых обучаются 994,5 тыс. учащихся. В 9-х классах учатся 85 тыс. ребят, в 11-х — 58 тыс.