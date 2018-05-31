ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выпускные экзамены начинаются в белорусских школах

01.06.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Выпускные экзамены начинаются в белорусских школах
Выпускные экзамены начинаются в белорусских школах, сообщает БЕЛТА.

Экзамены продлятся до 9 июня. Сегодня те, кто оканчивает 11 классов, будут писать изложение по белорусскому языку. Одиннадцатиклассники, выбравшие русский язык, напишут изложение 4 июня. Контрольная работа по математике назначена на 6 июня. Кроме того, выпускникам предстоят экзамены по иностранному языку и истории Беларуси.

Выпускники базовой школы 2 июня будут писать диктант по белорусскому языку, 5 июня — по русскому. Контрольная работа по математике предстоит 7 июня.

Тексты и задания будут объявлены по телевидению и радио, размещены на портале Министерства образования.

В этом учебном году в Беларуси функционируют 3 тыс. 67 учреждений общего среднего образования, в которых обучаются 994,5 тыс. учащихся. В 9-х классах учатся 85 тыс. ребят, в 11-х — 58 тыс.

 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выпускные экзамены начинаются в белорусских школах, сообщает БЕЛТА. Экзамены продлятся до 9 июня. Сегодня те, кто оканчивает 11 классов, будут писать изложение по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Рыхтуй з вясны лыжы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.06.2018
Варяг-пресс
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Прамень
Раёны весник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика